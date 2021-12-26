Covid забрав життя ще 138 українців

За минулу добу, 25 грудня, в Україні зафіксували 2 810 нових випадків коронавірусу. При цьому 4 тисяч людей одужали та 138 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Зокрема, захворіли 240 дітей та 30 медпрацівників.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 251;
- Вінницька область – 111;
- Волинська область – 126;
- Дніпропетровська область – 167;
- Донецька область – 120;
- Житомирська область – 172;
- Закарпатська область – 84;
- Запорізька область – 51;
- Івано-Франківська область – 135;
- Київська область – 196;
- Кіровоградська область – 70;
- Луганська область – 6;
- Львівська область – 164;
- Миколаївська область – 82;
- Одеська область – 117;
- Полтавська область – 90;
- Рівненська область – 86;
- Сумська область – 106;
- Тернопільська область – 134;
- Харківська область – 95;
- Херсонська область – 22;
- Хмельницька область – 123;
- Черкаська область – 150;
- Чернівецька область – 67;
- Чернігівська область – 85.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 645 124 особи, одужало – 3 428 212 осіб; летальних випадків – 94 838; проведено ПЛР-тестувань – 16 669 943.
Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що захворюваність на коронавірус впала, знизився й рівень госпіталізації. Проте Україні слід уже починати підготовку до нової хвилі Covid-19.
Новий спалах коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого.
Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.
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Аліса Белей