Covid забрав життя ще 138 українців

За минулу добу, 25 грудня, в Україні зафіксували ​​2 810 нових випадків коронавірусу. При цьому 4 тисяч людей одужали та 138 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 240 дітей та 30 медпрацівників.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 251;

Вінницька область – 111;

Волинська область – 126;

Дніпропетровська область – 167;

Донецька область – 120;

Житомирська область – 172;

Закарпатська область – 84;

Запорізька область – 51;

Івано-Франківська область – 135;

Київська область – 196;

Кіровоградська область – 70;

Луганська область – 6;

Львівська область – 164;

Миколаївська область – 82;

Одеська область – 117;

Полтавська область – 90;

Рівненська область – 86;

Сумська область – 106;

Тернопільська область – 134;

Харківська область – 95;

Херсонська область – 22;

Хмельницька область – 123;

Черкаська область – 150;

Чернівецька область – 67;

Чернігівська область – 85.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 645 124 особи, одужало – 3 428 212 осіб; летальних випадків – 94 838; проведено ПЛР-тестувань – 16 669 943.

Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що захворюваність на коронавірус впала, знизився й рівень госпіталізації. Проте Україні слід уже починати підготовку до нової хвилі Covid-19.

Новий спалах коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого.

Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.

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