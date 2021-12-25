Тисяча за вакцинацію: почались виплати через держбанки

24 грудня гроші за програмою «Єпідтримки» почали нараховувати ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк. Про це повідомив Урядовий портал.

Українці витратили вже 134 млн грн у межах «Єпідтримки». Загалом уже майже 5 мільйонів громадян відкрили віртуальні рахунки в банках, на які держава перерахує 1000 грн за вакцинацію.

Аби отримати 1000 грн, потрібно бути громадянином України віком від 18 років та мати «зелений» сертифікат про вакцинацію в застосунку Дія.

Як подати заявку на виплату:

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Оформте спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів.

Авторизуйтеся та оновіть до останньої версії застосунок Дія.

Переконайтеся, що в застосунку у вас є «зелений» COVID-сертифікат.

Зайдіть у розділ Послуги та виберіть єПідтримку.

Виберіть для виплати картку єПідтримка.

Очікуйте зарахування коштів від Мінекономіки протягом 10 днів.

Детальну інструкцію можна переглянути у відео нижче.

Нагадаємо, 1000 гривень, яку пообіцяв повністю вакцинованим українцям Володимир Зеленський, офіційно називатиметься «єПідтримка». Їх будуть перераховувати на віртуальну платіжну картку, яку сформує «Дія». Гроші не будуть оподатковуватись і не завадять субсидіям.

При цьому використати отриману 1000 гривень можна буде виключно на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення. Літнім українцям дозволили витратити гроші на ліки.

На те, аби потратити гроші, дадуть чотири місяці з моменту їхнього отримання. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

Отримати по 1000 грн вакциновані двома дозами українці зможуть незалежно від того, коли вони зробили щеплення. Сама ж програма стартує з 19 грудня цього року і триватиме протягом року – до 18 грудня 2022-го. Тобто кошти виплатять не всім одразу, а поступово.

Для того, щоб отримати кошти ще до Нового року, подати заявку у «Дії» потрібно до 29 грудня.

Загалом на виплату вакцинованим українцям по 1000 грн ще цьогоріч витратять 8 млрд грн, а в держбюджеті на 2022 рік наразі передбачили ще 3 млрд грн.

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