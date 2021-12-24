На перевезення пільговиків з бюджету Львівщини виділили 4,5 млн грн

У четвер, 23 грудня, депутати Львівської облради затвердили Програму підтримки та розвитку транспорту і зв’язку Львівської області. На її реалізацію виділили 5 млн грн, з яких 4,5 млн грн скерували на компенсації за перевезення пільговиків. Відповідне рішення підтримали 50 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Зокрема, із 5 млн грн, які виділили обласні обранці на реалізацію програми, 1,5 млн підуть на виплату компенсацій автобусним перевізникам за перевезення пільговиків, ще 3 млн грн – на пільгове перевезення залізничному транспорті. Також 300 тис грн фінансової допомоги передбачили відшкодування відсотків по пільгових кредитах на закупівлю транспорту.

Зазначимо, днями перевізники Львівщини висловили свою стурбованість після круглого столу у Львівській облраді щодо впорядкування перевезень пільговиків. В Асоціації перевізників Львівщини заявляли, що на відшкодування перевезення пільговиків в обласному бюджеті коштів не заклали.

«Перевізників роблять заручниками, бо вони стають «ворогами» для пільговиків. Але правда у тому – одна і для перевізників, і для пільговиків – у тому, що від одних і від других відмовилася влада. Перевізники ж і далі готові возити всіх. Ми все-таки сподівалися, що буде розподіл, будуть виділені певні кошти на пільгові перевезення. Але влада показує, що вона відмовляється від пільговиків. Звичайно, зі свого боку будемо звертатися до уряду і до парламенту щодо ситуації, яка загрожує зупинкою перевезень», – коментує голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка.

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До слова, у Львівській області пасажирські перевезення здійснюють 55 перевізників, які обслуговують 707 маршрутів, у тому числі 409 приміських і 298 міжміських внутрішньообласних. Загальна кількість автобусів, залучених до обслуговування маршрутів, становить 1359 одиниць.

Нагадаємо, на Львівщині регулярно виникають проблеми з компенсаціями за пільговий проїзд. Маршрутники щоразу грозяться самовільно скасувати безоплатний проїзд цій категорії громадян, бо їм ніхто не компенсовує збитки.

Востаннє приватні перевізники хотіли брати гроші за проїзд із пільговиків навесні 2020 року.

Торік у бюджеті Львівської області на компенсацію за пільговий проїзд витратили лише 3 млн грн, половина з них була передбачена маршрутникам. Тоді як сам Львів у 2020-му на компенсації за пільговиків витратив майже 265 млн грн, на 2021-й на ці потреби всієї Львівської громади заклали вже 310 млн грн.

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