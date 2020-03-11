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Із квітня на Львівщині проїзд у маршрутках для пільговиків може стати платним

Соломія Головіна

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На Львівщині перевізники з квітня обіцяють припинити безоплатно возити пільговиків через відсутність фінансування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Асоціації перевізників Львівщини.

 

Як зазначається, 11 березня відбулися чергові перемовини між представниками перевізників Львівщини, профільною профспілковою організацією і представниками влади щодо виділення коштів з обласного бюджету для фінансування пільгових перевезень на Львівщині.

«В ході розмови представники ЛОДА  Грень Т. Я. та Оприск Т. В. визнали, що не змогли знайти підтримки і розуміння в депутатського корпусу ЛОР та голови ЛОР п. Ганущина О. О. щодо необхідності виділення з обласного бюджету додаткового фінансування на компенсацію пільгових перевезень учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих в ході військових дій, членів сімей «Небесної сотні» та інвалідів по зору 1-ї групи з супроводжуючою особою», – зазначає Асоціація перевізників Львівщини.

Відтак перевізники вирішили:

  • Відсутність фінансування унеможливлює виконання зобов’язання перевізниками надання пільгових перевезень.
  •  На міжміських автобусних і приміських автобусних маршрутах, які виходять за межі окремого району, з квітня 2020 року проїзд для всіх пасажирів платний згідно встановлених тарифів.
  •  Через невиконання стороною влади зобов’язань по «Меморандуму…» від 28 грудня 2019 року  з 1 квітня 2020 року вказаний «Меморандум..» втрачає свою чинність.
  • Перевізники надаватимуть пільгові перевезення виключно в тих районах і ОТГ, які виділили кошти з місцевих бюджетів, підписали договори на відшкодування втрат від пільгових перевезень на взаємно погоджених  двома сторонами умовах. В районах і ОТГ, які виділили мізерні суми і відмовляються погодити конкретні терміни дії вказаних договорів, пільгові перевезення також будуть припинені.

Раніше перевізники грозилися скасувати безкоштовний проїзд для пільговиків з 1 січня 2020 року.

Майже наприкінці 2019 року перевізникам таки віднайти компроміс з Львівською ОДА щодо пільгового перевезення з умовою, що область має компенсувати видатки перевізників на пільговий проїзд до 1 березня.

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