Депутати підтримали забудову Брюховицького лісу

Сесія Львівської міської ради віддала обслуговуючому кооперативу «Дачний кооператив “Патріот-1″» під будівництво понад 5 га землі у лісі на вул. Замарстинівській. «За» відповідну ухвалу 23 грудня проголосував 41 депутат, передає кореспондент Львівського порталу.

Депутати затвердили кооперативу «Патріот-1» проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 5,34 га (5,1 та 0,2 га) на вул. Замарстинівській. Йдеться про територію колишнього військового містечка №230 у Брюховицькому лісі, зруйновані будівлі якого активно заростають. Ділянки мерія віддала в оренду на 5 років під прокладання проїздів і доріг.

Хоча насправді тут запланували будівництво багатоквартирного житла. Представники кооперативу «Патріот-1», який складається з учасників АТО, відверто заявляли, що мають вже конкретні домовленості із забудовником про багатоквартирне будівництво на дачних ділянках попри те, що розроблений детальний план території передбачає будівництво тут дачних будинків лише на один-два поверхи з мансардою.

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Сесія Львівської міськради вже переносила розгляд цього земельного питання, однак на засіданні 23 грудня «за» ухвалу проголосував 41 депутат.

Практично всі представники «Європейської солідарності», яка є найбільшою фракцією, підтримали це питання, до них приєдналась «Варта». Свої голоси віддали й присутні у залі «свободівці» та декілька депутатів від «Самопомочі». Втім здебільшого утримались саме депутати від «Самопомочі» і «Голосу». Поіменне голосування доступне за цим посиланням.

Восени цього року у мерії не поділяли наміру забудови у Брюховицькому лісі, адже для цього там доведеться вирізати дерева.

Так виглядає місце, яке оформили учасники АТО. Єдиний нюанс – на документах цей ліс не існує

Передісторія

Історія з землею у Брюховицькому лісі для учасників АТО тягнеться ще з 2017 року. Тодішній голова Львівської ОДА Олег Синютка своїм розпорядженням затвердив детальний план території у районі вул. Замарстинівської. Документ передбачав виділення 15 га землі під будівництво житла 143 учасникам АТО, членам дачного кооперативу «Патріот-3». Але для того, щоб спорудити там дачі, потрібно вирубати всі дерева.

Вже тоді така ініціатива викликала обурення серед місцевих жителів, які виступили проти вирізки 15 га лісу, хоч він юридично й не оформлений. У ЛОДА пояснювали, що про відведення земельних ділянок на той момент не йшлося, адже попереду чекали фактичне обстеження території, виготовлення проєктів землеустрою. Виділити згадані землі Олег Синютка мав право, оскільки формально вони розташовувались за межами населеного пункту і не належали ні Львову, ні Брюховичам.

Згодом Олег Синютка дозволив новоствореному дачному кооперативу «Патріот-1» розробити документацію на ще 19 земельних ділянок у згаданому військовому містечку. Відтак загалом учасники АТО мали отримати 162 земельні ділянки у Брюховицькому лісі. Проте оформити останню «партію» землі вони вже не встигли – після створення Львівської МТГ ця територія перейшла у підпорядкування Львівської міськради.

Під час ретельної перевірки списків власників ділянок журналісти виявили людей, які вже раніше безкоштовно отримували ділянки в області та по 100 тис. грн матеріальної допомоги від Львівської міськради як бійці АТО. Серед власників землі тоді, зокрема, опинились відомі учасники вуличних протестів у Львові: Сергій Лейченков, Олег Дудок, Андрій Різничок, Руслан Оруджев, а також працівники поліції та СБУ, які служили в АТО.

Хто стоїть за дачним кооперативом

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, дачний кооператив «Патріот-1» існує з 2018 року і зареєстрований у Львові на вул. Грушевського, 16. Серед його засновників – Костянтин Дерюгін, Сергій Лейченков та Степан Скрип.

Загалом у реєстрі вказано три дачні та житлові кооперативи «Патріот – 1, 2, 3», які зареєстровані за однією і тією ж адресою – вул. Грушевського, 16. З-поміж засновників цих організацій є член Української спілки учасників АТО Олег Дудок, Андрій Різничок, голова ГО «Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих» Богдана Сірків та Марія Ференц-Гута.

Більше того, Олег Дудок, Андрій Різничок та Костянтин Дерюгін брали безпосередню участь у схемі з розширення у селі Стрілки території курорту «Едем резорт», власником якого є бізнесмен Ігор Кривецький. Йдеться про 65,5 га землі учасників АТО, які у 2019 році стали власністю Кривецького.

Цікаво, що більшість згаданих осіб фігурують ще у низці дачних чи гаражно-будівельних кооперативів, зокрема «Авто-єдність», «Авто-Ато», Авто-Ато 2», «Автопатріот». Питання навіщо учасникам АТО бути членом стількох кооперативів, здається, залишається риторичним.

Крім цього, члени згаданих організацій нерідко влаштовувати протести у Львові, зривали засідання виконкому Львівської міськради та обливали фарбою посадовців, а після резонансного розслідування про заробіток на їхній громадській діяльності та спекуляціях із землями АТОвців навіть вривалися у редакцію до журналістів.

Примітно, що восени члени згаданих кооперативів (Сергій Лейченков, Олег Дудок, Богдана Сірків) також увірвались у малу сесійну залу в Ратуші і зірвали засідання виконкому. Вони висловлювались у грубій формі, звинувачуюючи посадовців мерії у затягуванні їхніх земельних питань, а також звинуватили журналістів у маніпуляції та перекручуванні інформації.

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Фото – Facebook Любомира Зубача, скриншот відео Варіантів, графіка з ДПТ