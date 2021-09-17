Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито під прокладання проїздів і доріг. Хоча насправді мова йде про будівництво багатоповерхівок.

На порталі депутатів Львівської міськради оприлюднили проєкт ухвали про виділення дачному кооперативу «Патріот-1» двох земельних ділянок площею 5,1 та 0,2 га на вул. Замарстинівській. Йдеться про територію колишнього військового містечка №230, зруйновані будівлі якого активно заростають.

Як вказано у пояснювальній записці до проєкту ухвали, дві загадані земельні ділянки кооператив має отримати в оренду на п’ять років, за які сплачуватиме 924 тисячі грн на рік. Зараз ділянки належать до земель промисловості, а сесія Львівської міськради мала б їх перевести до категорії земель, що не надані у власність або користування. Також згідно з зонінгом Шевченківського району ці ділянки входять у зону озеленених територій загального користування.

Тобто фактично йдеться про ліс, у якому де-не-де розташовані руїни колишніх військових будівель. Дачний кооператив «Патріот-1», який складається з учасників АТО, хоче отримати цю землю для «облаштування захисних смуг, доріг, проїздів, будівель і споруд загального користування».

Заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач уже заявив: 5,3 га землі просять не під проїзди, а під забудову житлом. При цьому він відзначив, що аби будь-що спорудити на цій території, доведеться вирізати дерева, а в мерії такої ініціативи не поділяють.

«То ліс чи самосів, який не шкода вирубати, щоб забудувати житлом? Поїхав у Брюховицький ліс, подивився на ділянку, яка вже стала скандальною. Ці 5 гектарів, які просять під проїзди (а фактично під забудову!), мало нагадують територію колишньої військової частини. Це суцільний ліс, там навіть стежок мало. І щоб будувати тут будь-що – дачі, багатоквартирне житло чи проїзди – ліс треба нещадно вирубати. Чи готове на це місто? Чи потрібно це громаді? Особисто я вважаю, що ні. А земля, зауважте, власне належить львівській громаді, земля є комунальною», – написав у своєму Facebook Любомир Зубач.

Так виглядає місце, яке хочуть оформити учасники АТО. Єдиний нюанс – на документах цей ліс не існує

Водночас члени дачного кооперативу «Патріот-1» навіть не приховують, що мають вже конкретні домовленості із забудовником про багатоквартирне будівництво на дачних ділянках. Хоча Розроблений детальний план території передбачає будівництво тут дачних будинків лише на один-два поверхи з мансардою.

«Більшість буде працювати з інвестором і свої ділянки віддавати в обмін на квадратні метри. Це вже погоджено. Були зустрічі з інвесторами з 2018 року: представники кооперативу вели пошук забудовників, які б дали вигідні умови. Знайшлись люди, які пропонують такі», – цитує Zaxid.net співзасновника дачного кооперативу «Патріот-1» Сергія Лейченкова.

Сергій Лейченков відмовився назвати забудовника, який планує будувати багатоквартирні будинки, та кількість квартир, які отримають АТОвці. За його словами, девелопер планує обмежитися 4-поверховими будинками, вважаючи, що таке житло на ділянках дачного кооперативу дозволене.

«Забудовник готовий співпрацювати з будь-ким із кооперативу – власником ділянки, хто йде на такі умов співпраці. Це буде багатоквартирне будівництво. Норми [висотності] там 12-метрові, і забудовник не порушить ці умови, оскільки у нас було першою умовою – дотримання всіх дозвільних і містобудівних норм. 23 учасники кооперативу з 162 вже погодилися на пропозицію інвестора і ми будемо запускати після [отримання] всіх дозвільних документів процес будівництва. Відповідно, учасники, у яких є нагальна потреба у квадратних метрах, будуть у першій черзі. Поступово так зайдуть в квартири всі члени кооперативу, які погодились на співпрацю з інвестором», – розповів Лейченков.

Ще один член кооперативу «Патріот-1» Олег Дудок заявив, що не говорив ще із забудовником і взагалі не знає про домовленості членів кооперативу щодо квартир. Водночас будувати дачу на своїй ділянці він також не планує.

«Взагалі я розглядаю такий варіант як інвестор-забудовник, але там є кооператив і я так думаю, що це має бути колегіальне рішення. Я би будувався там сам, але там далеко комунікації і зрозумів, що ніколи цього не зроблю. Тому чекаю, що буде. Я чув, що багато було всяких забудовників, але конкретики не було ніякої», – стверджує Олег Дудок.

Передісторія

Історія з землею у Брюховицькому лісі для учасників АТО тягнеться ще з 2017 року. Тодішній голова Львівської ОДА Олег Синютка своїм розпорядженням затвердив детальний план території у районі вул. Замарстинівської. Документ передбачав виділення 15 га землі під будівництво житла 143 учасникам АТО, членам дачного кооперативу «Патріот-3». Але для того, щоб спорудити там дачі, потрібно вирубати всі дерева.

Вже тоді така ініціатива викликала обурення серед місцевих жителів, які виступили проти вирізки 15 га лісу, хоч він юридично й не оформлений. У ЛОДА пояснювали, що про відведення земельних ділянок на той момент не йшлося, адже попереду чекали фактичне обстеження території, виготовлення проєктів землеустрою. Виділити згадані землі Олег Синютка мав право, оскільки формально вони розташовувались за межами населеного пункту і не належали ні Львову, ні Брюховичам.

Згодом Олег Синютка дозволив новоствореному дачному кооперативу «Патріот-1» розробити документацію на ще 19 земельних ділянок у згаданому військовому містечку. Відтак загалом учасники АТО мали отримати 162 земельні ділянки у Брюховицькому лісі. Проте оформити останню «партію» землі вони вже не встигли – після створення Львівської МТГ ця територія перейшла у підпорядкування Львівської міськради.

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Під час ретельної перевірки списків власників ділянок журналісти виявили людей, які вже раніше безкоштовно отримували ділянки в області та по 100 тис. грн матеріальної допомоги від Львівської міськради як бійці АТО. Серед власників землі тоді, зокрема, опинились відомі учасники вуличних протестів у Львові: Сергій Лейченков, Олег Дудок, Андрій Різничок, Руслан Оруджев, а також працівники поліції та СБУ, які служили в АТО. Також у списку власників землі біля Львова, як пише Zaxid.net, виявились атовці з Дрогобицького і Сколівського районів.

Хто стоїть за дачним кооперативом

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, дачний кооператив «Патріот-1» існує з 2018 року і зареєстрований у Львові на вул. Грушевського, 16. Серед його засновників – Костянтин Дерюгін, Сергій Лейченков та Степан Скрип.

Загалом у реєстрі вказано три дачні та житлові кооперативи «Патріот – 1, 2, 3», які зареєстровані за однією і тією ж адресою – вул. Грушевського, 16. З-поміж засновників цих організацій є член Української спілки учасників АТО Олег Дудок, Андрій Різничок, голова ГО «Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих» Богдана Сірків та Марія Ференц-Гута.

Більше того, Олег Дудок, Андрій Різничок та Костянтин Дерюгін брали безпосередню участь у схемі з розширення у селі Стрілки території курорту «Едем резорт», власником якого є бізнесмен Ігор Кривецький. Йдеться про 65,5 га землі учасників АТО, які у 2019 році стали власністю Кривецького.

Цікаво, що більшість згаданих осіб фігурують ще у низці дачних чи гаражно-будівельних кооперативів, зокрема «Авто-єдність», «Авто-Ато», Авто-Ато 2», «Автопатріот». Питання навіщо учасникам АТО бути членом стількох кооперативів, здається, залишається риторичним.

Крім цього, члени згаданих організацій нерідко влаштовувати протести у Львові, зривали засідання виконкому Львівської міськради та обливали фарбою посадовців, а після резонансного розслідування про заробіток на їхній громадській діяльності та спекуляціях із землями АТОвців навіть вривалися у редакцію до журналістів.

Примітно, що у п’ятницю, 17 вересня, члени згаданих кооперативів (Сергій Лейченков, Олег Дудок, Богдана Сірків) також увірвались у малу сесійну залу в Ратуші і зірвали засідання виконкому. Вони висловлювались у грубій формі, звинувачуюючи посадовців мерії у затягуванні їхніх земельних питань, а також звинуватили журналістів у маніпуляції та перекручуванні інформації.

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Фото – Facebook Любомира Зубача, скриншот відео Варіантів, графіка з ДПТ, відео – Zaxid.net