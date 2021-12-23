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На Львівщині судитимуть ще трьох людей за фейкові Covid-сертифікати

Аліса Белей

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На Львівщині судитимуть трьох мешканців різних областей за пособництво у підробці та використання підроблених covid-сертифікатів про вакцинацію. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зазначимо, що від початку тижня дізнавачі Львівщини повідомили про підозру у використанні підроблених свідоцтв ще двом особам, а також відкрили ще одне кримінальне провадження за таким фактом.

Так, 47-річний мешканець Івано-Франківської області, у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребене», прибув в Україну з Польщі та пред’явив підроблене свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу.

Слідчі поліції повідомили йому про підозру ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 (за пособництво у підробленні документів, печаток, штампів та бланків та використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

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Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, – позбавленням волі на строк до п’яти років. Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скерували на розгляд суду.

Також підроблені свідоцтва про вакцинацію були виявлені на пункті пропуску «Краківець» у 35-річного мешканця Львівщини, а також у 64-річної жительки Запорізької області на пункті пропуску «Грушів».

Дізнавачі поліції повідомили обом про підозру ч. 4 ст. 358 (за використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – обмеження волі на строк до двох років. Досудові розслідування завершені, обвинувальні акти скерували на розгляд суду.

Крім того, підроблене свідоцтво виявили у 31-річної мешканки Івано-Франківської області. А дізнавачі Яворівського районного відділу поліції повідомили про підозру 19-річній жительці Івано-Франківської області та 43-річному жителю Рівненської області у використанні підробленого свідоцтва про вакцинацію.

Дізнавачі відділу поліції відкрили кримінальне провадження ч. 4 ст. 358 ( за використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. В області вже відкрили майже сто кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів про вакцинацію.

Нещодавно у Львівській області викрили чотирьох ділків, які заробляли на виготовленні фейкових сертифікатів про covid-вакцинацію та ПЛР-тестів. В основному фальшивки купували люди, що їхали на заробітки за кордон.

Додамо, що прикордонна служба Польщі також виявляє фейкові документи про вакцинацію в українців. Зокрема, цьогоріч викрили понад пів тисячі підроблених covid-сертифікатів, які надавали українці при в’їзді.

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