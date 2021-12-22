Українці повертаються додому. Прикордонники попередили про передсвяткові черги на кордонах

Прикордонники попереджають, що напередодні новорічно-різдвяних свят на кордоні із Польщею збільшується кількість подорожуючих, які прямують до України, та можуть утворюватися черги з автівок. Про це у середу, 22 грудня, під час пресконференції розповів начальник відділу організації прикордонного контролю Львівського прикордонного загону підполковник Іван Баран, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, збільшення пасажиропотоку у період новорічних свят прикордонники фіксують щороку. Цей рік – не виключення.

Так, найбільш динамічним рух подорожуючих на «в’їзд» був на кордоні з Польщею в межах Львівської області. Зокрема, у період з 10 по 12 грудня через пункти пропуску на Львівщині в Україну в’їхало 54 тисячі осіб, а з 17 по 19 грудня вже понад 79 тисяч.

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«Найбільше навантаження припало на пункти пропуску «Шегині», «Рава-Руська» та «Краківець». Натомість громадяни забувають, що менш завантаженими є пункти пропуску «Смільниця», «Грушів» та «Угринів». Хочу зауважити, що у листопаді державний кордон перетинало 70 тисяч автівок, у грудні транспортний потім зріс на 10 тисяч авто», – зазначив Іван Баран.

Крім цього, він зауважив, що для перетнути кордон можна і потягом «Інтерсіті», який курсує зі Львова, Одеси та Києва до міст Польщі.

«Можу сказати, що у цих поїздах завантаження мінімальне. Тому у такий спосіб можна перетнути кордон без затримок», – додав він.

Також зростання пасажиропотоку на кордоні з Польщею прогнозують і після зимових свят.

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч черги на кордоні з Польщею утворились і через те, що Польща посилала карантинні правила в’їзду. 15 грудня у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні майже 400 автівок чекали, щоб потрапити до сусідньої країни. Наступного дня черга лише продовжувала збільшуватись.

Згодом Польща змінила правила в’їзду, визначивши категорії осіб, яким не потрібен ПЛР-тест на коронавірус. Серед тих, хто може їхати до Польщі без ПЛР-тесту, є водії вантажівок, медики та діти.

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