Польща послабила правила в'їзду для українців: кому не потрібен ПЛР-тест

Польща змінила правила в’їзду, визначивши категорії осіб, яким не потрібен ПЛР-тест на коронавірус. Серед тих, хто може їхати до Польщі без ПЛР-тесту, є водії вантажівок, медики та діти. Про це Львівському порталу повідомили в МВС України.

З 15 грудня для в’їзду в Польщу необхідно мати негативний тест, зроблений не більш ніж за 24 години до поїздки, навіть за умови вакцинації.

Однак, 17 грудня Рада Міністрів Республіки Польща прийняла зміни в порядку пропуску громадян. Тепер ПЛР-тест не потрібен:

дітям до 5 років;

особам, які складають випускні іспити у школах, ліцеях та вищих навчальних закладах, іспити, які підтверджують кваліфікацію професії, що проводять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб;

громадянам, які перетинають кордон в рамках виконання робіт (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговуючий персонал потягів, члени екіпажу морських суден, особи, які працюють у медичних закладах).

Зауважимо, що після посилення обмежень на в’їзд на кордоні з Польщею утворились черги з авто. 15 грудня у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні майже 400 автівок чекали, щоб потрапити до сусідньої країни. Наступного дня черга лише продовжувала збільшуватись.

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