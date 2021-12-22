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Нових випадків Covid на Львівщині меншає. За добу виявили 166 хворих

Вероніка Рой

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Станом на ранок середи, 22 грудня, на Львівщині підтверджено 217610 випадків інфікування коронавірусом. За останню добу виявили 166 нових хворих на Covid. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Протягом 21 грудня на Львівщині лабораторні центри провели 1580 ПЛР-тестів, з яких 166 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 64 львів’ян.

Загалом коронавірусну інфекцію на Львівщині виявлено у 217 610 осіб. Від ускладнень інфекції померло 5 885 людей (+17 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 203 211 пацієнтів (+ 628 за останню добу).

Нагадаємо, з кінця жовтня Львівщина перебувала у «червоній» карантинній зоні. Із 7 грудня Львівщина офіційно перейшла у «жовту» зону епіднебезпеки. Проте фактичних послаблень не відбулося.

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Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. У covid-стаціонарах перебувають менше 1600 хворих, а завантаженість лікарень впала до 30%.

Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.

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