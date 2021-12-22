Нових випадків Covid на Львівщині меншає. За добу виявили 166 хворих

Станом на ранок середи, 22 грудня, на Львівщині підтверджено 217610 випадків інфікування коронавірусом. За останню добу виявили 166 нових хворих на Covid. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Протягом 21 грудня на Львівщині лабораторні центри провели 1580 ПЛР-тестів, з яких 166 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 64 львів’ян.

Загалом коронавірусну інфекцію на Львівщині виявлено у 217 610 осіб. Від ускладнень інфекції померло 5 885 людей (+17 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 203 211 пацієнтів (+ 628 за останню добу).

Нагадаємо, з кінця жовтня Львівщина перебувала у «червоній» карантинній зоні. Із 7 грудня Львівщина офіційно перейшла у «жовту» зону епіднебезпеки. Проте фактичних послаблень не відбулося.

Реклама партнерів

Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. У covid-стаціонарах перебувають менше 1600 хворих, а завантаженість лікарень впала до 30%.

Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.