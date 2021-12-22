Коли і як українці зможуть витратити covid-тисячу на ліки

З другої половини січня українці віком від 60 років зможуть купити ліки на тисячу гривень, яку отримують вакциновані громадяни. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на брифінгу 22 грудня, пише УП.

За його словами, ліки можна буде купувати онлайн та офлайн. Для цього банки зараз готуютьс випускати спеціальні картки, щоб люди страшого віку мали можливість використати свою виплату.

«Цей проєкт буде запускатися в другій половині січня. Ми працюємо з банкам, їм потрібно зробити технічне доопрацювання, там є нюанси. Ліки ж можна купувати онлайн, офлайн, банки готуються випускати (фізичні) картки, щоб легше було людям старшого віку використовувати цю можливість. Ми зараз фіналізуємо технічну складову. Точно можна буде фізично в аптеках купити, щодо онлайн – зараз ми працюємо, як зробити так, щоб не було зловживань. Але я думаю, що будуть максимально відкриті можливості для людей старшого віку», –заявив Федоров.

Нагадаємо, 1000 гривень, яку пообіцяв повністю вакцинованим українцям Володимир Зеленський, офіційно називатиметься «єПідтримка». Їх будуть перераховувати на віртуальну платіжну картку, яку сформує «Дія». Гроші не будуть оподатковуватись і не завадять субсидіям.

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При цьому використати отриману 1000 гривень можна буде виключно на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення. Літнім українцям дозволили витратити гроші на ліки.

На те, аби потратити гроші, дадуть чотири місяці з моменту їхнього отримання. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

Отримати по 1000 грн вакциновані двома дозами українці зможуть незалежно від того, коли вони зробили щеплення. Сама ж програма стартує з 19 грудня цього року і триватиме протягом року – до 18 грудня 2022-го. Тобто кошти виплатять не всім одразу, а поступово.

Для того, щоб отримати кошти ще до Нового року, подати заявку у «Дії» потрібно до 29 грудня.

Загалом на виплату вакцинованим українцям по 1000 грн ще цьогоріч витратять 8 млрд грн, а в держбюджеті на 2022 рік наразі передбачили ще 3 млрд грн.

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