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У третини перехворілих на Covid-19 у легкій формі не виявили антитіл, – Кузін

Наталя Дуляба

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Саме вакцинація формує необхідні антитіла і таким чином дозволяє захиститись від коронавірусу. Тим часом дослідження показали, що в третини людей, які легко перенесли Сovid-19, взагалі не виявили антитіл. Про це під час брифінгу 21 грудня повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає кореспондент Львівського порталу.

«Дослідження свідчать, що у третини тих, хто легко перехворів на Covid-19, не виявили антитіл до вірусу. Тоді як повний курс вакцинації у 100% випадків формує антитіла. Крім того, люди, які перенесли коронавірус та потім вакцинувались, майже у 2,5 рази мають нижчий ризик захворіти», – сказав Ігор Кузін.

Водночас він наголосив, що українцям не варто покладати великих надій на природний імунітет, сформований після перенесеного коронавірусу, адже навіть одужавши, Covid-19 може відобразитись на здоров’ї.

«Окремо хочу звернутися до тих громадян, які вважають, що природний імунітет внаслідок перенесеного коронавірусу захистить їх. Наголошую, що ризики від Covid-19 залишаються надзвичайно великими. Так, він уже забрав життя 93 тисяч людей в Україні, вакцинація – жодного. Коронавірус залишає після себе тривалі наслідки для здоров’я, зокрема постковідний синдром. Водночас вакцинація – це керований спосіб сформувати імунітет до коронавірусу без ризиків для здоров’я», – зауважив Ігор Кузін.

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Станом на 21 грудня повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 13 мільйонів українців, тобто наразі імунізовано майже 32% дорослого населення. Ще понад 14,4 мільйона громадян мають наразі лише одне щеплення.

Третю, бустерну, дозу covid-вакцини, яку запровадили в Україні лише в середині грудня, зробили 171 людині.

У 2022 році Україна планує отримати майже 42 мільйони доз вакцини проти коронавірусу: 25 мільйонів доз Pfizer, 6,5 мільйонів доз CoronaVac та ще 10 мільйонів доз за механізмом Covax. У МОЗ кажуть, що цієї кількості препаратів достатньо, аби повністю імунізувати 70% дорослого населення.

Як писав Львівський портал, в Україні вже виявили перший випадок нового штаму «Омікрон». Її привезла людина, що повернулась з ОАЕ.

У РНБО прогнозують, що «Омікрон» спричинить нову хвилю коронавірусу, вона розпочнеться уже в середині лютого.

Фахівці з Південної Африки стверджують, що найпоширеніші симптоми «Омікрону» суттєво відрізняються від симптомів попередніх мутацій. Перші звіти показують, що симптоми «Омікрону» – це першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м’язах і нічна пітливість.

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