Обов'язкова Covid-вакцинація: новий перелік професій набуде чинності 20 січня

Новий список професій, для яких щеплення проти коронавірусу є обов’язковим, набуде чинності з 20 січня 2022 року. Про це йдеться на сайті Урядового порталу.

Як відомо, 16 грудня було зареєстровано наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов’язковою. Згідно з ним, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти і наукових установ незалежно від типу та форми власності;

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Наказ набере чинності вже 20 січня 2022 року.

Нагадаємо, з 8 листопада в Україні почали відстороняти від роботи працівників, які підлягають обов’язковій covid-вакцинації. Мова йде про освітян та чиновників. Згодом цей список розширили.

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Львівський портал писав, що працівників із протипоказами до covid-вакцинації, засвідченими документально, не мають права відстороняти від роботи.

Уникнути вакцинації зможуть лише особи, які мають протипоказання. Також у МОЗ затвердили форму довідки про протипоказання до вакцинації.