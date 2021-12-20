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Обов'язкова Covid-вакцинація: новий перелік професій набуде чинності 20 січня

Вероніка Рой

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Новий список професій, для яких щеплення проти коронавірусу є обов’язковим, набуде чинності з 20 січня 2022 року. Про це йдеться на сайті Урядового порталу.

Як відомо, 16 грудня було зареєстровано наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов’язковою. Згідно з ним, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти і наукових установ незалежно від типу та форми власності;
  • органів місцевого самоврядування;
  • закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;
  • комунальних підприємств, установ та організацій.

Наказ набере чинності вже 20 січня 2022 року.

Нагадаємо, з 8 листопада в Україні почали відстороняти від роботи працівників, які підлягають обов’язковій covid-вакцинації. Мова йде про освітян та чиновників. Згодом цей список розширили.

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Львівський портал писав, що працівників із протипоказами до covid-вакцинації, засвідченими документально, не мають права відстороняти від роботи.

Уникнути вакцинації зможуть лише особи, які мають протипоказання. Також у МОЗ затвердили форму довідки про протипоказання до вакцинації.

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