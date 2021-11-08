В Україні почали відстороняти працівників без covid-вакцинації

З понеділка, 8 листопада, в Україні почали відстороняти від роботи працівників, які підлягають обов’язковій covid-вакцинації. Мова йде про освітян та чиновників. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Львівського порталу.

Обов’язковій вакцинації підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, освітніх закладів.

Працівників вказаних організацій без хоча б одного щеплення відсторонять від роботи без збереження зарплати.

«Працівники вказаних організацій, які станом на 8 листопада не матимуть хоча б одного щеплення проти Covid-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення», – заявив Віктор Ляшко.

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За словами Ляшка, не відсторонять від роботи працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний медичний висновок.

Повернутись відсторонені від роботи працівники зможуть у випадку отримання принаймні однією дози вакцини.

Окрім того, особи, які мають протипоказання до вакцинації, не підлягають відстороненню.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планує розширити перелік професій, представники яких підлягатимуть обов’язковій вакцинації проти коронавірусу. У цей список хочуть працівників комунальних підприємств й установ, соціальної сфери, а також водіїв громадського транспорту.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, вакцинувати від коронавірусу освітян, соціальних працівників, водіїв громадського транспорту, комунальників у Львові організовано почали ще у квітні.

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