У Садового звинуватили депутатів у саботажі е-квитка

Міський голова Львова Андрій Садовий та його заступниця з питань ЖКГ Ірина Маруняк звинуватили профільні депутатські комісії у саботажі електронного квитка, який повинен запрацювати зі середини січня 2022 року. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

У п’ятницю, 17 грудня, під час засідання виконавчого комітету Ірина Маруняк поскаржилась на те, що бюджетна комісія, напрацьовуючи проєкт бюджету на 2022 рік, не передбачила коштів на запуск електронного квитка, таким чином поставивши під загрозу його повноцінну роботу зі січня.

«Ми просили, щоб було виділено 400 млн грн на впровадження е-квитка – оплату за кілометраж. А був виділений 1 млн грн. Якщо ми говоримо про пільгові перевезення, то ми просили виділити 315 млн грн. Виділено кошти лише на один місяць, на січень, – 26 млн грн. Для нас дуже важливо, щоб е-квиток був впроваджений, проведена дуже велика робота… Ми готові рухатись далі, робити все поетапно, але нам необхідно, щоб кошти у загальному фонді були закладені у повній мірі, щоб ми кожен раз не ходили на комісії. Були зауваження транспортної комісії щодо того, що немає програм. Програми є готові, ми готові їх презентувати, в тому числі й на сесії 23 грудня», – сказала Ірина Маруняк.

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Зі свого боку Андрій Садовий назвав цю ситуацію саботажем: «Тобто ми сьогодні маємо фактично саботаж щодо введення електронного квитка через нерозуміння частини депутатів, що потрібно приймати відповідні рішення».

На засіданні була присутня голова бюджетної комісії Наталія Шелестак, яка звинуватила керівництво Ратуші у брехні та маніпуляції. Вона пояснила, що передбачених на е-квиток коштів не забирали, їх зарезервували на відповідну програму, за якою й здіснюватиметься фінансування, хоча її посадовці досі не представили.

«Я навіть не хочу нічого слухати про саботаж, не хочу слухати ті маніпуляції, які зараз відбуваються, бо це – абсолютна брехня. Ірина Михайлівна [Маруняк] так себе ніколи не поводила, я так розумію, що це – шоу… Чому стільки років у нас впроваджується е-квиток, а програма, за якою буде здійснюватись фінансування, напрацьовується на потім? І ніхто ті 400 млн грн нікуди не дівав, 1 млн грн залишили у стрічці, а всі інші кошти залишили на ту нову можливу програму, яку нам потім хтось розкаже. Фінанси – це не якісь міфічні речі, це є прогнозування, на яке має бути законна підстава. А ваші виконавці, впроваджуючи такий важливий е-квиток, не готують програму, під яке буде йти фінансування, не пояснюють, звідки береться таке фінансування», – наголосила депутатка.

Тим часом голова транспортної комісії Ігор Зінкевич підтвердив, що її члени досі не бачили програми під е-квиток. Хоча чиновники обіцяли презентувати документ вже в понеділок, 20 грудня, за три дні до бюджетної сесії Львівської міськради.

Також він запропонував розділити фінансування е-квитка на дві окремі ухвали: перша передбачатиме кошти перевізникам на компенсації за пільговиків, розраховані ще за старим механізмом, друга – за новим розрахунком, що діятиме з введенням електронного квитка.

«Тих понад 300 млн грн пільгові перевезення вирахували за кількістю пасажирів. Гроші на компенсації за старим принципом потрібно рівно на 13 днів січня, бо потім компенсації перевізникам будуть нараховувати за кілометр роботи… Я пропонував зарезвувати ті кошти, але вважаю, що програму нам потрібно розділити на дві частини», – додав Ігор Зінкевич.

Наостанок міський голова Львова іронічно порадив Ірині Маруняк «жити з депутатами, щоб з ранку до вечора пояснювати їм, як має функціонувати місто».

Зазначимо, із введенням електронного квитка у Ратуші врешті змінять підхід до фінансування усього громадського транспорту із міського бюджету. Дотепер роботу комунального «Львівелектротрансу» і АТП-1 дотували, а компенсації за проїзд пільговиків приватним фірмам виплачують на основі поданих ними ж підрахунків, які часто є сумнівними. Щороку на комунальний громадський транспорт за різними видатками Львів витрачає від 500 до 800 млн грн.

Тепер витрати на роботу усього громадського транспорту у Львівській громаді будуть розраховувати від вартості кілометра роботи автобуса (велика місткість – 48 грн/км; середня місткість – 29 грн/км), трамвая (82 грн/км) і тролейбуса (72 грн/км). У цей показник зазвичай включають зарплату, пальне й електроенергію, запчастини та інші видатки. Відтак оплата йтиме на за кількість перевезених пасажирів, які досі ніхто не міг чітко порахувати, а за кілометр роботи транспорту.

Як писав Львівський портал, е-квиток у всій Львівській громаді повинен запрацювати з 13 січня 2022 року. З цього часу в електротранспорті і в маршрутках буде діяти система АСОП, що дозволяє оплачувати проїзд через транспортну картку «ЛеоКарт», яка й буде носієм е-квитка, з якого зніматимуться гроші за кожну поїздку.

У мерії вже попередньо підрахували, скільки з нового року буде коштувати проїзд у громадському транспорті, а також вартість абонементів. З цінами можна ознайомитися за посиланням.

Детальніше про те, що зміниться у громадських перевезеннях всієї Львівської громади з 2022 року, читайте за цим посиланням.

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