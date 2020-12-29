Депутати затвердили бюджет Львівської ОТГ-2021. Розподіл коштів

Сесія Львівської міської ради затвердила бюджет Львівської ОТГ на 2021 рік. «За» відповідну ухвалу у вівторок, 29 грудня, проголосували 54 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Доходи Львівської ОТГ у 2021 році становитимуть 11,1 млрд грн, а видатки – 10,6 млрд грн. Левову частку дохідної частини бюджету традиційно становить податок на доходи фізичних осіб.

Бюджет розвитку становитиме 700 млн грн. Всі ці кошти витратять на ремонти і реконструкцію доріг, вулиць, реставрацію об’єктів.

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У резервний фонд заклали 70 млн грн.

Найбільше коштів із бюджету Львівської ОТГ-2021 планують скерувати на освіту – 4,2 млрд грн. Майже 73% закладених коштів витратять на зарплати педагогам, молодшому обслуговуючому персоналу, решту – на утримання шкіл, садочків і профтехучилищ. Зокрема, на забезпечення харчування у закладах освіти заплановано 218,4 млн грн, на оплату комунальних послуг – 271,9 млн грн. Також 31,7 млн грн у мерії дали на 12 освітніх програм.

На охорону здоров’я на наступний рік заклали 173,9 млн грн. На оплату комунальних послуг піде 73,9 млн грн, на медичні програми – 100 млн грн. Всі інші потреби медзаклади фінансуватимуть з коштів, які виділяє Нацслужба здоров’я.

На транспортну інфраструктуру у міській громаді передбачили 8,3 млн грн. Ці кошти витратять на утримання світлофофрів й обстеження стані доріг. За пільговиків перевізники у 2021 році загалом отримають 310,5 млн грн, а це майже на 46 млн грн більше ніж Львів давав у 2020-му. Так, на компенсацію за проїзд в маршрутках заклали 105 млн грн, в електротранспорті – 205,5 млн грн.

На житлового-комунальне господарство на наступний рік депутати дали трохи більше 1 млрд грн, із яких 812 млн грн скерують на благоустрій (прибирання, поточний ремонт і утримання доріг, озеленення, вуличне освітлення, утримання парків тощо).

На роботу органів Львівської міської ради у 2021 році виділили більше 700,5 млн грн, що на 65 млн грн більше, ніж у 2020-му. Всі гроші скерують на виплату зарплат, на утримання апарату управління та комунальні послуги.

Водночас на адміністрацію міського голови передбачили майже 32 млн грн, на Секретаріат ради – 18,9 млн грн (16,2 млн грн із яких підуть на забезпечення діяльності депутатського корпусу). Ще більше 124,1 млн грн скерують на роботу виконавчого комітету Львівської міськради.

Наступного року ще майже 695 млн грн отримають районні адміністрації Львова. Найбільше,

122,5 млн грн, перепаде Шевченківській РА, 120,7 млн грн – Франківській РА, 120,3 млн грн – Сихівській РА, Залізничній РА – 116,6 млн грн, Личаківській РА – 108,3 млн грн, а найменше дістанеться Галицькій РА – лише 105,2 млн грн.

На культуру і мистецтво у громаді скерують 231,3 млн грн, а на спорт – майже 132,2 млн грн.

Ще 736,1 млн грн – на соціальний захист населення, половину з цих коштів передбачили на виплати матеріальних допомог, в тому числі й допомог бійцям АТО, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам Героїв Небесної Сотні. Також у видатках на соцзахист передбачили й 12,8 млн грн на виконання депутатських повноважень. Таку суму давали депутатам Льіввської міськради й у 2020 році.

Також 51,2 млн грн заклали на утримання Львівського міського центру соцобслуговування, на реабілітаційний центр «Джерело» – 41 млн грн, на Центр надання послуг учасникам бойових дій, Центр нічного перебування бездомних, соціальний готель – 21,5 млн грн. Ще 57,1 млн грн передбачили на соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді і дітей.

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