Вакцинація за 50 євро. На Львівщині викрили мережу підробки covid-документів

У Львівській області викрили схему незаконного виготовлення та розповсюдження covid-сертифікатів та ПЛР-тестів. Вартість одного фейкового документу становила 50 євро. Про це Львівському порталу повідомили в західному регіональному управлінні держприкордонслужби України.
Прикордонники разом з правоохоронцями провели обшуки у двох павільйонах, які надають послуги зі страхування.
В якому населеному пункті області викрили мережу виготовлення фейкових документів, наразі не повідомляють.
Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку та флеш-носії, на яких містились відомості щодо виготовлення сертифікатів про вакцинацію та результатів тестування, а також недійсні бланки міжнародних COVID- сертифікатів та негативні результати ПЛР-тестів.
За попередньою інформацією вартість недійсного документа складала 50 євро. Наразі встановлюють всіх причетних осіб до вчинення даного правопорушення. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. В області вже відкрили майже сто кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів про вакцинацію.
Нещодавно у Львівській області викрили чотирьох ділків, які заробляли на виготовленні фейкових сертифікатів про covid-вакцинацію та ПЛР-тестів. В основному фальшивки купували люди, що їхали на заробітки за кордон.
Додамо, що прикордонна служба Польщі також виявляє фейкові документи про вакцинацію в українців. Зокрема, цьогоріч викрили понад пів тисячі підроблених covid-сертифікатів, які надавали українці при в’їзді.
Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка