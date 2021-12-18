Вакцинація за 50 євро. На Львівщині викрили мережу підробки covid-документів

У Львівській області викрили схему незаконного виготовлення та розповсюдження covid-сертифікатів та ПЛР-тестів. Вартість одного фейкового документу становила 50 євро. Про це Львівському порталу повідомили в західному регіональному управлінні держприкордонслужби України.

Прикордонники разом з правоохоронцями провели обшуки у двох павільйонах, які надають послуги зі страхування.

В якому населеному пункті області викрили мережу виготовлення фейкових документів, наразі не повідомляють.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку та флеш-носії, на яких містились відомості щодо виготовлення сертифікатів про вакцинацію та результатів тестування, а також недійсні бланки міжнародних COVID- сертифікатів та негативні результати ПЛР-тестів.

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За попередньою інформацією вартість недійсного документа складала 50 євро. Наразі встановлюють всіх причетних осіб до вчинення даного правопорушення. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. В області вже відкрили майже сто кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів про вакцинацію.

Нещодавно у Львівській області викрили чотирьох ділків, які заробляли на виготовленні фейкових сертифікатів про covid-вакцинацію та ПЛР-тестів. В основному фальшивки купували люди, що їхали на заробітки за кордон.

Додамо, що прикордонна служба Польщі також виявляє фейкові документи про вакцинацію в українців. Зокрема, цьогоріч викрили понад пів тисячі підроблених covid-сертифікатів, які надавали українці при в’їзді.