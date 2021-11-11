Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові

У Львівській міськраді підрахували, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті всієї Львівської МТГ зі січня 2022 року, коли нарешті має запрацювати електронний квиток.

Е-квиток у Львівській громаді повинен запрацювати з 13 січня 2022 року. З цього часу в електротранспорті і в маршрутках буде діяти система АСОП, що дозволяє оплачувати проїзд через транспортну картку «ЛеоКарт», яка й буде носієм е-квитка, з якого зніматимуться гроші за кожну поїздку. Водночас діятимуть й разові квитки з можливістю пересадки або без такої.

Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури вже підрахував, скільки з нового року буде коштувати проїзд у громадському транспорті, а також вартість абонементів. Відповідне рішення ще має прийняти виконком Львівської міськради, втім його проєкт уже винесли на громадське обговорення, яке триватиме з 10 до 25 листопада.

Пропоновані тарифи:

Разовий е-квиток на одну поїздку з можливістю пересадки впродовж 40 хвилин – 10 грн Разовий паперовий квиток, придбаний у водія, – 15 грн. Проте такий квиток уже не передбачає можливість пересадки. У кожного водія буде власний пристрій, який роздруковуватиме талон. При цьому з ним більше нічого не доведеться робити, такий квиток буде автоматично завалідованим для поточної поїздки.

Затвердженими ще в серпні правилами проїзду у громадському транспорті міськрада Львова визначила, що із запуском е-квитка проїзд все ще можна буде оплатити й через QR-код Приват24 та готівкою у водія, про що згадано вище.

Щодо карток «ЛеоКарт», то їх загалом буде три типи:

Загальна – картка, призначена для регулярного застосування, її потрібно періодично поповнювати. Ця картка не містить жодних особистих даних про пасажира, однак для її використання потрібно авторизуватись через окремий сайт або мобільний додаток, які наразі ще розробляють. Купити загальну картку можна буде без будь-яких документів у мережі роздрібної торгівлі, яку теж поки напрацьовують.

Встановивши і авторизувавши загальну картку через мобільний застосунок, пластиковий еквівалент носити з собою буде не обов’язково, адже ваш «ЛеоКарт» збереться у телефоні. На цій картці буде видно залишок коштів.

Місячний абонемент коштуватиме 420 грн; на три місяці – 1200 грн; на пів року – 2200 грн; річний абонемент – 3650 грн.

Персоналізована – міститиме ваше фото, ім’я, прізвище та інші особисті дані. Такі картки видаватимуть усім пільговим категоріям населення, а також тим, хто сам виявить таке бажання і подасть необхідні документи. Всі персональні дані будуть захищені у системі АСОП.

Вартість місячного персоналізованого абонементу для студентів пропонують встановити на рівні 210 грн, абонементу на пів року – 1100 грн.

Для пільговиків , які теж мають отримати персоналізований «ЛеоКарт», проїзд залишається безкоштовним, проте на місяць вони мають 60 безоплатних поїздок. Ті, хто захочуть їздити громадським транспортом більше, уже повинні будуть платити.

Учні протягом навчального року також будуть безкоштовно їздити у громадському транспорті із персоналізованими «ЛеоКартами». Ліміт – теж 60 безкоштовних поїздок на місяць. Водночас під час літніх канікул проїзд школярів у громадському транспорті традиційно буде платним – 10 грн.

Туристична – призначена для короткострокових поїздок туристів у необмеженій кількості. Проте такі картки матимуть різний термін дії: на один день – 35 грн; на два дні – 60 грн; на три дні – 80 грн і на тиждень – 200 грн.

Вартість перевезення одного місця багажу у громадському транспорті становитиме 10 грн, а штраф за проїзд без квитка збільшать до 200 грн.

При цьому із введенням е-квитка контролери зможуть блокувати всі валідатори у салоні, а зайцям відразу на місці видруковувати штрафний квиток. Його слід оплатити на місці, для цього не потрібно буде мати документи, що підтверджують особу.

Водночас у мерії додають: оновлені тарифи на проїзд дозволять забезпечити розвиток громадського транспорту, вводити у ньому новітні технології, стимулювати конкуренцію і, як наслідок, – появу нових перевізників, а також підвищити якість та безпеку перевезень у всій Львівській МТГ.

Водночас із запровадженням електронного квитка у Ратуші врешті змінять підхід до фінансування усього громадського транспорту із міського бюджету. Дотепер роботу комунального «Львівелектротрансу» і АТП-1 дотували, а компенсації за проїзд пільговиків приватним фірмам виплачують на основі поданих ними ж підрахунків, які часто є сумнівними. Щороку на комунальний громадський транспорт за різними видатками Львів витрачає від 500 до 800 млн грн.

Тепер витрати на роботу усього громадського транспорту у Львівській громаді будуть розраховувати від вартості кілометра роботи автобуса (велика місткість – 48 грн/км; середня місткість – 29 грн/км), трамвая (82 грн/км) і тролейбуса (72 грн/км). У цей показник зазвичай включають зарплату, пальне й електроенергію, запчастини та інші видатки. Відтак оплата йтиме на за кількість перевезених пасажирів, які досі ніхто не міг чітко порахувати, а за кілометр роботи транспорту.

Коли саме виконавчий комітет Львівської міськради затвердить нові тарифи для проїзду з е-квитком у громадському транспорті, поки точно не відомо. Втім найімовірніше, це буде ще до кінця 2021 року.

19 листопада о 13:00 год. проєкт рішення ще представлять на платформі ZOOM. Свої зауваження львів’яни можуть подавати через ЦНАПи або як електронне звернення до 25 листопада.

Львівський портал писав про те, як працюватиме е-квиток у Львові з початку 2022 року. Що зміниться у громадських перевезеннях, як саме працюватиме електронний квиток, що нового передбачили для контролерів і що потрібно зробити, щоб отримати власну картку для проїзду, читайте за цим посиланням.

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Фото: Facebook ЛеоКарт