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МОЗ розширило список професій з обов'язковою вакцинацією

Аліса Белей

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Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти Covid-19, зокрема на медиків. Про це Львівському порталу повідомили у МОЗ.

Міністерство юстиції зареєструвало відповідний наказ 16 грудня. Згідно з ним, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти і наукових установ незалежно від типу та форми власності;
  • органів місцевого самоврядування;
  • закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;
  • комунальних підприємств, установ та організацій.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що такі працівники взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися.

Наказ набирає чинності через один місяць від дня його публікації. Працівники, які не отримають вакцину проти Covid-19 до цього часу, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

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Нагадаємо, раніше до переліку обов’язкової вакцинації також потрапили: працівники установ, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів, організацій критичної інфраструктури тощо.

Додамо, з 8 листопада в Україні почали відстороняти від роботи працівників, які підлягають обов’язковій covid-вакцинації. Мова йде про освітян та чиновників. Згодом цей список розширили.

Львівський портал писав, що працівників із протипоказами до covid-вакцинації, засвідченими документально, не мають права відстороняти від роботи.

Уникнути вакцинації зможуть лише особи, які мають протипоказання. Також у МОЗ затвердили форму довідки про протипоказання до вакцинації.

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