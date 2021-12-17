МОЗ розширило список професій з обов'язковою вакцинацією

Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти Covid-19, зокрема на медиків. Про це Львівському порталу повідомили у МОЗ.
Міністерство юстиції зареєструвало відповідний наказ 16 грудня. Згідно з ним, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти і наукових установ незалежно від типу та форми власності;
- органів місцевого самоврядування;
- закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;
- комунальних підприємств, установ та організацій.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що такі працівники взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися.
Наказ набирає чинності через один місяць від дня його публікації. Працівники, які не отримають вакцину проти Covid-19 до цього часу, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Нагадаємо, раніше до переліку обов’язкової вакцинації також потрапили: працівники установ, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів, організацій критичної інфраструктури тощо.
Додамо, з 8 листопада в Україні почали відстороняти від роботи працівників, які підлягають обов’язковій covid-вакцинації. Мова йде про освітян та чиновників. Згодом цей список розширили.
Львівський портал писав, що працівників із протипоказами до covid-вакцинації, засвідченими документально, не мають права відстороняти від роботи.
Уникнути вакцинації зможуть лише особи, які мають протипоказання. Також у МОЗ затвердили форму довідки про протипоказання до вакцинації.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Аліса Белей