Україна вийшла з топ-10 країн з найбільшою захворюваністю на Covid в Європі

Захворюваність на коронавірусну інфекцію в Україні падає та вже є вдвічі меншою за поточну європейську. Наразі країна вийшла із топ 10 країн з найбільшою захворюваністю на COVID-19 в Європі. Про це у четвер, 16 грудня, під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Захворюваність в Україні – вдвічі менша за поточну європейську. Вперше за останні 3 місяці рівень госпіталізацій у кожному із регіонів України опустився нижче граничного значення у 60 осіб на 100 тисяч населення», – каже міністр.

Зйнятість ліжок з киснем зменшилася у 2 рази – з 70 % до 35 %. Два з трьох ковідних ліжок із киснем є зараз вільними, тобто зайнята лише третина всіх наявних ліжок.

Це означає, що 9 із 10 госпіталізованих – невакциновані та не були захищені від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

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Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що захворюваність на коронавірус впала, знизився й рівень госпіталізації. Проте Україні слід уже починати підготовку до нової хвилі Covid-19.

Новий спалах коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого.

Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 588 147 людей. Протягом середи, 15 грудня, діагноз встановили ще 9590 новим хворим.

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