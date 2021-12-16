Перше медоб'єднання Львова отримає з Держбюджету майже 30 млн грн, – Ростислав Тістик

Першому територіальному медичному об’єднанню Львова із держбюджету виділять 29,9 млн грн на відділення трансплантації кісткового мозку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Ростислав Тістик.

«На засіданні Комітету з питань бюджету підтримали перерозподіл коштів на пряму субвенцію з державного бюджету на закупівлю медичного обладнання для відділення трансплантації кісткового мозку для Першого територіального медичного об’єднання міста Львова», – написав народний депутат, який є членом бюджетного комітету у парламенті.

За словами Тістика, усі 29,9 млн грн скерують на закупівлю шістьох одиниць дороговартісного медобладнання для львівської лікарні швидкої допомоги, зокрема:

апарат для опромінення крові – 11,8 млн грн;

комплект устаткування для обробки кісткового мозку та інших клітин та бокс біологічної безпеки класу ІІ – 3,5 млн грн;

аналітична система аналізу молекулярно-генетичного HLA-типування на базі мікрочіпової технології, аналізу антитіл та молекулярного визначення групу крові – 2,9 млн грн;

проточний цитометр – 7,8 млн грн;

інкубатор тромбоцитів, шейкер та системи для фотоферезу – 2,7 млн грн;

низькотемпературний морозильник та розморожувач плазми крові – понад 1 млн грн.

«Впевнений, придбане медичне обладнання допоможе врятувати не одне життя та стане черговим кроком у розвитку львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Дякую всім причетним. Людське здоров’я – найбільша цінність», – наголосив Ростислав Тістик.

Зазначимо, що львівська лікарня швидкої допомоги, дитяча лікарня на Орлика та 8-ма міська лікарня увійшли до новоствореного територіального медоб’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивний методів лікування та швидкої медичної допомоги».

Воно запрацювало наприкінці листопада. Ці три лікарні надають всю ургентну (невідкладну) допомогу мешканцям Львівської громади.

Як писав Львівський портал, цьогоріч львівська лікарня швидкої допомоги посіла друге місце в Україні за кількістю проведених операцій із пересадки органів. Торік медзаклад теж був одним із лідерів у державі.

Восени у лікарні швидкої допомоги вперше в Україні успішно пересадили дитині серце.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.