В аеропорту «Львів» спіймали іноземку з контрабандою брендового одягу

У середу, 15 грудня, у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького затримали пасажирку із контрабандою брендового одягу. Жінка летіла з Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, рейсом зі Стамбула в аеропорт «Львів»прибула громадянка Узбекистану. Для проходження митного контролю вона обрала смугу руху спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Однак під час огляду валізи працівники митниці, спільно з прикордонниками виявили товари, обсяги яких перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Зокрема жінка везла светри, куртки та взуття відомих торгових марок.

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Щодо порушниці митники склали протокол за порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю.

Товари, орієнтовною вартістю майже 70 тисяч гривень, вилучили. Невдовзі справу скерують до суду.

Нагадаємо, Львівський портал писавскільки одягу та взуття можна перевозити через митний кордон.

Так, якщо громадяни при перетині кордону користуються наземним транспортом, а сумарна вартість товарів вагою не більше 50 кг не перевищує еквівалент 500 євро, тоді придбане не підлягає обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами.

Додамо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. З товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Львівська митниця