В Україні викрили найбільшу мережу із виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів

У Києві викрито найбільшу в Україні мережу із виготовлення фейкових сертифікатів про COVID-вакцинацію. За гроші оформляли відповідні медичні документи без фактичного проведення щеплень. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі СБУ.

Як свідчать попередні дані, «прибуток» зловмисників становив понад 5 млн грн щомісяця. Наразі це найбільша за кількістю виготовлених COVID-фальшивок межа в Україні.

Схему фальшивих довідок про щеплення організували двоє мешканців столиці. Для її реалізації залучили декількох керівників медзакладів та 6 сімейних лікарів із різних регіонів країни.

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За різні суми грошей вони вносили дані «клієнтів» до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг «Дія».

Для передачі «списків» на оформлення фіктивних документів організатори оборудки залучали посередників. Крім того, через них підтримували зв’язок та передавали гроші.

У межах кримінального провадження триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до неї.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів.

Нещодавно у Львівській області викрили чотирьох ділків, які заробляли на виготовленні фейкових сертифікатів про covid-вакцинацію та ПЛР-тестів. В основному фальшивки купували люди, що їхали на заробітки за кордон.

13 грудня стало відомо, що медики однієї із лікарень Львова продавали підробні Covid-сертифікати

Додамо, що прикордонна служба Польщі також виявляє фейкові документи про вакцинацію в українців. Зокрема, цьогоріч викрили понад пів тисячі підроблених covid-сертифікатів, які надавали українці при в’їзді.

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