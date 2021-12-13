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Медики однієї із лікарень Львова продавали підробні Covid-сертифікати

Аліса Белей

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Правоохоронці викрили схему із виготовлення та збуту підроблених Covid-сертифікатів в одній із міських клінічних лікарень Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

За даними слідства, медперсонал однієї із міських клінічних лікарень Львова організував схему продажу підроблених covid-сертифікатів, підшукуючи «клієнтів» серед своїх знайомих.

Надалі медпрацівниця, фактично не проводячи щеплення, вносила до електронної медичної системи HELSI неправдиві відомості про проходження вакцинації.

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Після внесення даних в систему HELSI covid-сертифікат автоматично формувався в мобільному застосунку «Дія», а паперовий сертифікат можна було забрати у заздалегідь узгодженому місці.

Один такий фальсифікований сертифікат продавали від 2 000 до 4 000 гривень.

У ході обшуків за місцями проживання та роботи медиків правоохоронці вилучили: мобільні телефони, комп’ютерну техніку та медичну документацію з записами про псевдовакцинацію, в тому числі підроблені covid-сертифікати.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про призначення ряду експертиз та повідомлення фігурантам про підозру.

Відповідно до ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком від трьох до восьми років.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. В області вже відкрили майже сто кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів про вакцинацію.

Нещодавно у Львівській області викрили чотирьох ділків, які заробляли на виготовленні фейкових сертифікатів про covid-вакцинацію та ПЛР-тестів. В основному фальшивки купували люди, що їхали на заробітки за кордон.

Додамо, що прикордонна служба Польщі також виявляє фейкові документи про вакцинацію в українців. Зокрема, цьогоріч викрили понад пів тисячі підроблених covid-сертифікатів, які надавали українці при в’їзді.

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