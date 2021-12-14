На Львівщині – рекордно мало нових випадків коронавірусу

За добу, 13 грудня у Львівській області виявили 169 нових хворих на коронавірус. Водночас 10 людей померли та 1373 пацієнтів одужали. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

На Львівщині підтверджено 215373 випадки інфікування коронавірусом.

За оперативними даними, за вчора лабораторні центри провели 1156 ПЛР-тестів, з яких 169 – позитивні. Серед них львів’ян – 21. Залишку проб у холодильнику немає.

Від ускладнень інфекції померло 5 770 людей (+10 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 196 828 пацієнтів (+ 1 373 за останню добу).

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Нагадаємо, з кінця жовтня вся Львівська область, крім Моршина, перебувала у «червоній» карантинній зоні.

Із 7 грудня Львівщина офіційно перейшла у «жовту» зону епіднебезпеки. Проте фактичних послаблень не відбудеться.

Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. У covid-стаціонарах перебувають менше 1700 хворих, а завантаженість лікарень впала до 31%.

Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.

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