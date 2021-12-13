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40% вакцинованих: МОЗ повідомляє, що виконало вказівку ВООЗ

Ольга Денисяка

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Станом на 13 грудня 40% дорослих українців вже пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Львівського порталу.

Віктор Ляшко переконує, що Україна виконала цільовий орієнтир вакцинації від коронавірусу, встановлений ВООЗ. Оскільки 40% українців отримали повний курс щеплення.

«40% дорослих українців (12 мільйонів 457 тисяч) вже отримали повний курс щеплення. Досягнувши цієї позначки Україна виконала цільовий орієнтир встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я: 40% вакцинованих у 2021 році», – заявив міністр.

Окрім того, сьогодні, 13 грудня, міністр підпише наказ, який дозволить вводити додаткову дозу вакцини від COVID-19. Мова йде саме про додаткову дозу, а не бустерну. Додаткова доза – це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров’я, мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективність вакцини в загальній популяції.

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Як повідомляв Львівський портал, мешканці Львівщини зможуть отримати третю дозу вакцини від коронавірусу лише після того, як дві дози отримає половина дорослого населення. Згідно з темпами вакцинації, у Львівській області бустерна доза буде доступна не раніше середини січня 2022 року.

Нагадаємо, ще у липні американська компанія Pfizer разом з німецькою корпорацією BioNTech заявили про плани розпочати випробування третьої дози вакцини з метою посилення імунітету людини проти нових штамів COVID-19.

На початку листопада у МОЗ заявляли, що бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби стане доступною жителям України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян.

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