В Україні винесли перший тюремний вирок за підробку covid-документів: чоловік відсидить 2 роки

8 грудня стало відомо, що суд засудив до 2 років позбавлення волі 42-річного мешканця Кривого Рогу, який підробив і намагався продати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції.
Слідство встановило, що чоловік на початку листопада купив біля одного із ринків Кривого Рогу у «малознайомого» печатки лікаря та однієї з лікарень, а також флешку з бланками міжнародного свідоцтва про вакцинацію.
Далі чоловік видрукував на принтері бланк міжнародного свідоцтва про вакцинацію та поставив на ньому несправжні відтиски печаток. Після цього на сайті оголошень він розмістив оголошення про продаж міжнародних свідоцтв про вакцинацію за 1200 гривень.
Суд визнав чоловіка винним у підробці документів (ч. 1 ст. 358 КК). У МОЗ України зазначили, що це перший подібний тюремний термін. Порушнику призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки та 1 місяць.
Нагадаємо, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. В області вже відкрили майже сто кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів про вакцинацію.
Нещодавно у Львівській області викрили чотирьох ділків, які заробляли на виготовленні фейкових сертифікатів про covid-вакцинацію та ПЛР-тестів. В основному фальшивки купували люди, що їхали на заробітки за кордон.
Додамо, що прикордонна служба Польщі також виявляє фейкові документи про вакцинацію в українців. Зокрема, цьогоріч викрили понад пів тисячі підроблених covid-сертифікатів, які надавали українці при в’їзді.
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Фото: поліція
Аліса Белей