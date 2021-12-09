В Україні винесли перший тюремний вирок за підробку covid-документів: чоловік відсидить 2 роки

8 грудня стало відомо, що суд засудив до 2 років позбавлення волі 42-річного мешканця Кривого Рогу, який підробив і намагався продати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції.

Слідство встановило, що чоловік на початку листопада купив біля одного із ринків Кривого Рогу у «малознайомого» печатки лікаря та однієї з лікарень, а також флешку з бланками міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

Далі чоловік видрукував на принтері бланк міжнародного свідоцтва про вакцинацію та поставив на ньому несправжні відтиски печаток. Після цього на сайті оголошень він розмістив оголошення про продаж міжнародних свідоцтв про вакцинацію за 1200 гривень.

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Суд визнав чоловіка винним у підробці документів (ч. 1 ст. 358 КК). У МОЗ України зазначили, що це перший подібний тюремний термін. Порушнику призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки та 1 місяць.