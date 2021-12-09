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Шахтарі перекрили міжнародну трасу на Львівщині

Вероніка Рой

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У четвер, 9 грудня, шахтарі перекрили трасі біля міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська» з вимогою виплатити заборгованості із зарплати.

За даними патрульної поліції Львівщини, на акцію протесту вийшли близько 100 гірників.

«Поблизу міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська» відбувається акція протесту. Близько 100 осіб рухаються по пішохідному переході. На місці події працюють співробітники Жовківського відділу поліції, Поліція діалогу та патрульні. На даний момент проїзд транспорту неможливий. Просимо врахувати цю інформацію», – зазначає патрульні.

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Голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook повідомив, що делегати від трудових колективів шахт ДП «Львіввугілля» прийшли з мітингом під будівлю міської ради Червонограда, де сьогодні відбувається пленарне засідання.

«Попри те, що вчора шахтарям нарахували на виплату зарплатної заборгованості понад 300 млн грн, борг перед працівниками шахт держсектору перевищує 2 млрд грн. І ані слуги народу, ані держчиновники не мають свого та не приймають нашого плану виходу з кризової ситуації», – написав Волинець.

Як повідомляв Львівський портал, з 7 грудня у Червонограді гірники шахти не вийшли на поверхню після зміни. Таким чином вони страйкували через невиплату зарплат. Вже 9 грудня працівники п’яти шахт Львівської області оголосили страйк через невиплату зарплати. Гірникам боргують 376 тисяч гривень.

Зауважимо, шахтарям «Львіввугілля» регулярно боргують зарплату, а коли й виплачують, то перераховують не цілком, а лише частинами. Через це гірники часто влаштовують протести, перекривають дороги та відмовляються виходити на роботу. Востаннє великий пікет під стінами ЛОДА вони влаштували на початку серпня, тоді йшлося про борг у 300 млн грн.

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