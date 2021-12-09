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Львівські прикордонники затримали 278 власників підроблених covid-сертифікатів

Ольга Денисяка

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З серпня до грудня прикордонники Львівського загону виявили підроблених 278 сертифікатів, з якими намагались в’їхати в Україну. Про це Львівському порталу повідомили карпатському загоні західного регіонального управління державної прикордонної служби України.

За листопад прикордонники Львівського загону, під час оформлення громадян на в’їзд в Україну, виявили 98 недійсних сертифікатів про вакцинацію. Найбільше таких випадків зафіксували в пунктах пропуску «Краківець», «Шегині» та «Грушів».

Загалом з 22 серпня цього року, коли охоронці кордону почали використовувати планшети з програмним забезпеченням SafeBorder, за їх допомогою та в ході візуальних перевірок, у пунктах пропуску на Львівщині виявили 278 недійсних сертифікатів про вакцинацію.

Про всі випадки службовці повідомили Нацполіцію. Зауважимо, що за використання завідомо підробленого документа передбачений штраф або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до двох років. Крім того, досудові розслідування встановлюють злочинців, які виготовляють та продають фальшиві сертифікати.

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Нагадаємо, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. В області вже відкрили майже сто кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів про вакцинацію.

Нещодавно у Львівській області викрили чотирьох ділків, які заробляли на виготовленні фейкових сертифікатів про covid-вакцинацію та ПЛР-тестів. В основному фальшивки купували люди, що їхали на заробітки за кордон.

Додамо, що прикордонна служба Польщі також виявляє фейкові документи про вакцинацію в українців. Зокрема, цьогоріч викрили понад пів тисячі підроблених covid-сертифікатів, які надавали українці при в’їзді.

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