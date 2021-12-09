Львів'ян закликають стати Миколаєм для звірят із «Домівки врятованих тварин»

У львівському притулку «Домівка врятованих тварин», який розташований у парку «Знесіння», закликають долучитися до благочинної акції. У притулку розмістили листи до Миколая від звірят з інформацією про те, який вони хочуть отримати корм на свято. Про це повідомляє Львівський портал.

На фото козлик Боря – давній мешканець «Домівки врятованих тварин»

Як розповів на сторінці у Facebook зоозахисник Орест Залипський, всі підопічні Домівки чекають, що до них прийде Миколай та принесе подарунки у вигляді улюбленої їжі. Тож кожен охочий може купити харчі для тваринок та принести у притулок, що на вулиці Олекси Довбуша, 24 у Львові. На територію притулку вхід безкоштовний.

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«Попереду чарівне свято Миколая – день, коли відбуваються чудеса. Ось і всі підопічні Домівки чекають на таке диво, коли до них прийде Миколай та принесе подарунки. Тому всім добродіям пропоную долучитись до акції «Миколай у домівку», та здійснити мрії цих чудових тваринок», – повідомив керівник «Домівки врятованих тварин» Орест Залипський.

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Листи до Миколая від звірят «Домівка врятованих тварин»:

Всі, хто має змогу допомогти «Домівці врятованих тварин», можуть також перерахувати благодійну пожертву на банківську картку Ореста Залипського: 4149 6293 8110 7192 (Приватбанк).

Зазначимо, Домівку врятованих тварин у парку «Знесіння» заснували у 2018 році. Зараз тут живуть 280 звірів, яких визволили з рук браконьєрів чи недобросовісних господарів: вовки, лисиці, єнотовидні собаки, собаки та коти, птахи, кролики.

Тривалий час притулок існував за кошти благодійників і волонтерів. Згодом він став функціонувати як зоологічний відділ парку. Втім коштів, які дає міськрада Львова на існування закладу, сповна не вистачає. Тому керівництво Домівки врятованих тварин неодноразово просило допомоги небайдужих львів’ян.

Востаннє керівництво Домівки врятованих тварин просило допомоги небайдужих львів’ян восени минулого року. Тоді притулок опинився на межі закриття через велику фінансову скруту.

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Фото: Львівський протал