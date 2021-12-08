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Обов’язкова вакцинація працівників: кого з 9 грудня відсторонятимуть від роботи

Вероніка Рой

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З четверга, 9 грудня, розшириться перелік професій, для яких вакцинація проти Covid-19 є обов’язковою. Мова йде про працівників органів виконавчої влади, Укрпошти, Укрзалізниці та інших установ. Про це у середу, 8 грудня, під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Львівський портал.

Власне 9 грудня набуває чинності наказ МОЗ про розширення переліку професій, для яких вакцинація від Covid є обов’язковою.

«Цього разу мова про працівників підприємств, установ і організацій, до сфери управління центральних органів виконавчої влади, працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів, працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави: Укрпошта, Укрзалізниця та інші», – зауважив міністр.

Очільник МОЗ зазначив, що якщо працівник отримав принаймні одне щеплення від коронавірусу, то підстав про відсторонення від роботи немає.

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«Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи», – додав Ляшко.

Нагадаємо, з 8 листопада в Україні почали відстороняти від роботи працівників, які підлягають обов’язковій covid-вакцинації. Мова йде про освітян та чиновників. Згодом цей список розширили.

Львівський портал писав, що працівників із протипоказами до covid-вакцинації, засвідченими документально, не мають права відстороняти від роботи.

Уникнути вакцинації зможуть лише особи, які мають протипоказання. Також у МОЗ затвердили форму довідки про протипоказання до вакцинації.

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