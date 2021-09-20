Карантин в Україні продовжили до грудня

У понеділок, 20 вересня, на засіданні Кабінету Міністрів України прийняли рішення про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року. Раніше уряд продовжував адаптивний карантин до 31 жовтня. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків захворювання на COVID-19 зросла на 68%, а госпіталізацій – на 51%.

«Реанімаційні ліжка зайняті на 33%, ліжка з киснем на 29%, але при цьому людей, яким призначена киснева терапія, на цих ліжках – 19%», – зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Також, Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що поточна епідемічна ситуація контрольована.

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«Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров’я – щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, у понеділок, 13 вересня, уряд запровадив «жовті» та «зелені» COVID-сертифікати, а також оновив карантинні норми.

Передбачається, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані «жовтий» або «зелений») та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. Так званий «жовтий» сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» – про повний курс.