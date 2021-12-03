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На Львівщині судитимуть ще трьох людей за фейкові Covid-сертифікати

Аліса Белей

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На Львівщині продовжують виявляти підроблені сертифікати про вакцинацію від Covid. З початку тижня поліція відкрила ще 8 кримінальних проваджень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, 2 грудня слідчі поліції повідомили про підозру 45-річному мешканцю Чернівецької області за підроблення та використання Covid-сертифікату.

Також дізнавачі відділу поліції повідомили про підозру за використання фейкового Covid-сертифікату жителю Тернопільської області. 23-річному чоловік пред’явив підроблений сертифікат в аеропорті «Львів» імені Данила Галицького.

А дізнавачі Яворівського районного відділу поліції завершили досудове розслідування за фактом купівлі підробленого свідоцтва про вакцинацію. 59-річній мешканці Запорізької області повідомили про підозру за пособництво у підробленні документів.

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В усіх випадках правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документу) ККУ. Порушникам загрожує обмеження волі на строк до двох років. Поліцейські скерували обвинувальні акти до суду.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. В області вже відкрили майже сто кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів про вакцинацію.

Нещодавно у Львівській області викрили чотирьох ділків, які заробляли на виготовленні фейкових сертифікатів про covid-вакцинацію та ПЛР-тестів. В основному фальшивки купували люди, що їхали на заробітки за кордон.

Додамо, що прикордонна служба Польщі також виявляє фейкові документи про вакцинацію в українців. Зокрема, цьогоріч викрили понад пів тисячі підроблених covid-сертифікатів, які надавали українці при в’їзді.

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