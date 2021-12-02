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Коронавірус підхопили ще 729 мешканців Львівщини

Аліса Белей

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Станом на ранок четверга, 2 грудня, на Львівщині виявили 729 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали понад 900 людей, ще 23 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 210 153 людини.

Протягом середи, 1 грудня, лабораторні центри провели 2 147 ПЛР-тестів, із яких позитивним виявились 729, тобто 34% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 272 осіб – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 5 514 людей (+23 за останню добу). Побороти недугу зуміли 184 337 пацієнти (+903 за минулу добу).

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Нагадаємо, за показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» covid-зони з кінця листопада. Проте Львівська ОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у цій зоні карантину, аби уникнути росту захворюваності.

У найсуворішу «червону» карантинну зону вся Львівська область, крім Моршина, потрапила ще 30 жовтня.

Тепер у ЛОДА кажуть, що більше не проситимуть, аби Львівщина залишалась  у «червоній» зоні, тому вийти з неї область може 6 грудня. Що ж зміниться після цього, читайте тут.

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