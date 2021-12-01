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Рада погодила по 100 тисяч премії для 30 найрозумніших абітурієнтів

Андрій Котенський

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В Україні 30 випускників 2021 року із найкращими результатами Зовнішнього незалежного оцінювання отримають винагороду. Кожному з них виплатять по 100 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада під час засідання 1 грудня, пише Українська правда.

За відповідну постанову №6254 проголосували 303 народні депутати.

Отримати премію зможуть лише ті учасники, які:

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  • склали тести ЗНО на основі повної загальної середньої освіти з чотирьох і більше предметів;
  • увійшли до переліку 30 людей із найвищою загальною сумою 4 результатів;
  • і вступили до вишу в Україні цьогоріч.

Список претендентів на присудження премії формуватиме Український центр оцінювання якості освіти на підставі рейтингу учнів, які закінчили школу і склали ЗНО.

Щоб увійти до цього рейтингу, необхідно було набрати щонайменше 790 балів з чотирьох і більше предметів.

Таку винагороду запровадили, щоб підтримати найкращих учасників ЗНО і стимулювати їх вступати до українських вишів, йдеться у пояснювальній записці.

Як писав Львівський портал, шестеро львівських студентів, які успішно склали ЗНО, отримають по 100 тисяч.

Нагадаємо, цього року Верховна Рада вперше вирішила надавати випускникам іменні премії у розмірі 100 тисяч гривень. Таку фінансову винагороду в Україні отримають 30 учасників ЗНО, які, склавши тест із чотирьох предметів, сумарно наберуть 790 і більше балів. При цьому результат хоча б з одного предмету має становити 200 балів.

Загалом по 200 балів на ЗНО-2021 набрав 71 мешканець Львівщини. Максимальні бали випускники найчастіше отримали з англійської мови, математики та біології.

Як писав Львівський портал, грошові винагороди за найвищі бали на ЗНО абітурієнтам щороку дають й у Львові: за 200 балів з одного предмета – 5000 грн, за 400 балів із двох предметів – 10 000 грн, за 600 балів із трьох предметів – 20 000 грн.

Також премії випускникам виплачують і з обласного бюджету.

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