Шестеро львівських студентів, які успішно склали ЗНО, отримають по 100 тисяч

30 студентів, які найкраще склали ЗНО, отримають премії – по 100 тис грн премій. У понеділок, 1 листопада, на засіданні Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій затвердили кандидатів. Серед них шестеро – зі Львова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила секретарка комітету, народна депутатка ВРУ Наталія Піпа.

«Цього року 35 студентів набрали понад 792 балів! 30 обрали навчання в українських закладах вищої освіти. Вони отримають такі премії. 5 студентів обрали іноземні ЗВО. Відповідно, вони премій не отримають», – написала Наталія Піпа.

У 30-ці кращих, які отримають премії у розмірі 100 тисяч, є шестеро студентів львівських університетів:

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Український католицький університет: Софія Книшоїд, Володимир Кузьма, Святослав Лушней, Матвій Притула;

Національний університет «Львівська політехніка»: Христина Близнюк;

Львівський національний університет імені Івана Франка: Владислав Куцик.

Нагадаємо, цього року Верховна Рада вперше вирішила надавати випускникам іменні премії у розмірі 100 тисяч гривень. Таку фінансову винагороду в Україні отримають 30 учасників ЗНО, які, склавши тест із чотирьох предметів, сумарно наберуть 790 і більше балів. При цьому результат хоча б з одного предмету має становити 200 балів.

Загалом по 200 балів на ЗНО-2021 набрав 71 мешканець Львівщини. Максимальні бали випускники найчастіше отримали з англійської мови, математики та біології.

Як писав Львівський портал, грошові винагороди за найвищі бали на ЗНО абітурієнтам щороку дають й у Львові: за 200 балів з одного предмета – 5000 грн, за 400 балів із двох предметів – 10 000 грн, за 600 балів із трьох предметів – 20 000 грн.

Також премії випускникам виплачують і з обласного бюджету.

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