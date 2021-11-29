Завантаженість covid-лікарень на Львівщині впала до 46%

Станом на понеділок, 29 листопада, завантаженість covid-лікарень на Львівщині знизилась до 46%. Але водночас у реанімації лежать більше двох сотень хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 203 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 95 хворих, ще 528 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 2415 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 323 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 205 хворих, 83 особи під’єднані до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні. У вісьмох із них вільних місць залишилось небагато.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус знизилась до 46,7% і виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 177 у Центрі легеневого здоров’я (370) – 208 у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 218 у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 65 у львівській лікарні «Укрзалізниці» (100) – 51 у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 34 у львівській лікарні швидкої допомоги (830) – 271 у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 2 у 8-й лікарні Львова (420) – 123 у 1-й лікарні Львова (225) – 102 у 5-й лікарні Львова (175) – 77 у Стебницькій міській лікарні (150) – 82 у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи (200) – 142 у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 112 у Сокальській ЦРЛ (326) – 63 у Рудківській лікарні (100) – 82 у Стрийській міській лікарні (190) – 165 у Жидачівській ЦРЛ (100) – 71 у Пустомитівській ЦРЛ (80) – 61 у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 67 у Жовківській ЦРЛ (100) – 72 у Самбірській ЦРЛ (50) – 41 у Буській ЦРЛ (80) – 62 у Золочівській ЦРЛ (210) – 67

Нагадаємо, наприкінці листопада на Львівщині врешті стабілізувалась ситуація з коронавірусом і в МОЗ анонсували вихід області з «червоної» зони епіднебезпеки. Відповідне рішення мала прийняти державна комісія ТЕБ і НС, проте з ініціативи ЛОДА вона не стала нічого змінювати і залишила Львівщину у найсуворішій карантинній зоні.

У Львівській ОДА пояснювали, що якщо область залишиться у «червоній» зоні, то захворюваність вдасться стримати й надалі.

Додамо, що у «червоній» covid-зоні Львівщина перебуває вже майже місяць, у ній область опинилась із 30 жовтня.

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