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Коронавірус на Львівщині підхопили ще 203 особи

Аліса Белей

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Станом на ранок понеділка, 29 листопада, на Львівщині підтверджено 208 540 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу виявили 203 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Протягом 28 листопада лабораторні центри провели 984 ПЛР-тести, з яких 203 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 88 львів’ян. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом на Львівщині коронавірус виявили у 208 540 людей. Від ускладнень інфекції померло 5 444 осіб (+9 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 180 377 пацієнтів (+ 928 за останню добу).

Нагадаємо, з кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Тепер ситуація з захворюваність врешті стабілізувалась.

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За показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» зони. Проте у Львівській ОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у «червоній» зоні карантину, аби уникнути погіршення епідситуації із коронавірусною інфекцією.

У найсуворішу «червону» карантинну зону вся Львівська область, крім Моршина, потрапила 30 жовтня.

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