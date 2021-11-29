Коронавірус на Львівщині підхопили ще 203 особи

Станом на ранок понеділка, 29 листопада, на Львівщині підтверджено 208 540 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу виявили 203 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Протягом 28 листопада лабораторні центри провели 984 ПЛР-тести, з яких 203 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 88 львів’ян. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом на Львівщині коронавірус виявили у 208 540 людей. Від ускладнень інфекції померло 5 444 осіб (+9 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 180 377 пацієнтів (+ 928 за останню добу).

Нагадаємо, з кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Тепер ситуація з захворюваність врешті стабілізувалась.

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За показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» зони. Проте у Львівській ОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у «червоній» зоні карантину, аби уникнути погіршення епідситуації із коронавірусною інфекцією.

У найсуворішу «червону» карантинну зону вся Львівська область, крім Моршина, потрапила 30 жовтня.

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