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Львів'ян запрошують на фотовиставку, присвячену проблемі сексуальних домагань

Аліса Белей

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У понеділок, 29 листопада, у Львові відкрили фотовиставку «Небезмежність». Проєкт складається із світлин жінок, які стали об’єктами сексуальних домагань. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, у холі кіноцентру «Горіховий», що на Володимира Великого, 14 А, розмістили 14 світлин жінок, які стали об’єктами стріт-херасменту – сексуальних домагань у громадських місцях.

«Ситуації та обставини різні, але є спільна деталь. Ці прецеденти залишили слід у пам’яті героїнь, завдавши непоправної психологічної шкоди. Тріщини на склі, через яке зроблені фотографії символізують порушення особистих меж. «Не без меж» – саме від цього походить назва проєкту», – розповіли організатори виставки.

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Фотопроєкт «Небезмежність» створено у межах інформаційної кампанії UNFPA Ukraine «Розірви коло» за підтримки уряду Великої Британії.

Експозицію, яка триватиме до 10 грудня, можна відвідати безкоштовно.

Нагадаємо, у четвер, 25 листопад, активістки львівської організації «Феміністична майстерня» провели вечірній марш, аби привернути увагу до проблем насилля над жінками в публічному просторі. Марш розпочинає щорічну міжнародну кампанію «16 днів активізму проти гендернозумовленого насилля», яка відбувається з 25 листопада до 10 грудня.

Також у місті є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домагань чи домашнього насильства. Детальніше про її роботу читайте тут.

Додамо, 23% українців пережили сексуальне насильство та домагання в дитинстві. При цьому 43% з них нікому про це не розповідали. Про це свідчать результати дослідження «Сексуальне насилля в Україні: від усвідомлення до захисту», яке провела агенція Fama у співпраці з Центром гідності дитини УКУ впродовж 9-16 серпня.

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