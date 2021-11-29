Львів'ян запрошують на фотовиставку, присвячену проблемі сексуальних домагань

У понеділок, 29 листопада, у Львові відкрили фотовиставку «Небезмежність». Проєкт складається із світлин жінок, які стали об’єктами сексуальних домагань. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, у холі кіноцентру «Горіховий», що на Володимира Великого, 14 А, розмістили 14 світлин жінок, які стали об’єктами стріт-херасменту – сексуальних домагань у громадських місцях.

«Ситуації та обставини різні, але є спільна деталь. Ці прецеденти залишили слід у пам’яті героїнь, завдавши непоправної психологічної шкоди. Тріщини на склі, через яке зроблені фотографії символізують порушення особистих меж. «Не без меж» – саме від цього походить назва проєкту», – розповіли організатори виставки.

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Фотопроєкт «Небезмежність» створено у межах інформаційної кампанії UNFPA Ukraine «Розірви коло» за підтримки уряду Великої Британії.