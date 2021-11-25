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Чверть українців пережила сексуальне насильство в дитинстві

Ольга Денисяка

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23% українців пережили сексуальне насильство та домагання в дитинстві. При цьому 43% з них нікому про це не розповідали. Про це свідчать результати дослідження «Сексуальне насилля в Україні: від усвідомлення до захисту», яке провела агенція Fama у співпраці з Центром гідності дитини УКУ впродовж 9-16 серпня.

Оприлюднені цифри говорять про масштабність проблеми у суспільстві. Адже:

  • 23% українців зазначили, що пережили сексуальне насильство та домагання в дитинстві
  • 4% українців відповіли, що пережили зґвалтування ще до 18 років
  • 43% жертв нікому не сказали про те, що трапилось.
  • 42% українців вперше дізнались про секс від друзів, а 17% – від батьків.
  • 62% українців вважають, що сексуальне насилля вчиняють незнайомці, а насправді у 85% випадків дітям причиняють кривду дорослі знайомі.

Водночас результати дослідження вказують на готовність українців до впровадження програм, які покликані захищати дітей та сприяти розвитку сексуальної освіти серед населення.

93% опитаних дорослих покладають відповідальність за статеве виховання на батьків. 52% покладають відповідальність за статеве виховання на педагогів.

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46% українців хотіли б запровадити сексуальну освіту у школах для дітей ще до 8 років. 80% підтримують впровадження сексосвіти для дітей від 9 років, 92% – за початок таких уроків з 14 років.

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