До 19 грудня для проїзду обіцяють відкрити вулицю Шімзерів у Львові

До 19 грудня вулицю Шімзерів у Львові планують повністю відкрити для проїзду транспорту, оскільки основні роботи вже завершили. Проте роботи з облаштування доброустрою триватимуть трохи довше. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як інформують у мерії, на Шімзерів, що є бічною вулиці Пекарської підрядник завершив всі основні роботи та до 19 грудня цю вулицю відкриють для проїзду транспорту.

«На всіх вулицях, де ми проводимо ремонт, тривають роботи. Вулицю Степана Бандери ми плануємо до Миколая зробити повністю проїзною. Це ж стосується вулиці Шімзерів, адже там основні роботи вже завершили. Звичайно, що якісь деталі ще будуть доробляти, але автомобілі по цих двох вулицях цього року вже поїдуть», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

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Нагадаємо, ремонт вулиці Пекарської на відрізку від вул. Мечникова до вул. Шімзерів стартував торік 1 вересня. Ремонтні роботи виконує ТзОВ «Вельт Капітал». Вартість робіт становить 109,4 млн грн.

Кілька місяців тому для проїзду відкрили одну ділянку вулиці Пекарської – від вулиці Мечникова до вулиці Шімзерів. Натомість розпочали ремонтні роботи на відтинку від вулиці Шімзерів до вулиці Тершаковців.

Зазначимо, капітальний ремонт вулиці Пекарської відбувається у три етапи. Раніше у міськраді заявляли, що ремонт вулиці Пекарської повністю планують завершити до вересня 2021 року.

Проєктом реконструкції вул. Пекарська передбачено капітальний ремонт проїзної частини з бруківки та мозаїки із заміною конструктивних шарів, влаштування місць для паркування, будівництво велосипедних доріжок та велосипедних смуг.

Також планується капітальний ремонт покриття тротуарів, світлофорного об’єкта, заміна наявних мереж водопостачання та каналізації тощо. Крім цього проєктом передбачені умови безперешкодного і зручного пересування маломобільних груп населення, влаштування доброустрою території.

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Фото: Роман Балук