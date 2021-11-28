Коронавірус на Львівщині підхопили ще 306 осіб

Станом на ранок неділі, 28 листопада, на Львівщині підтверджено 208 337 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу виявили 306 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Протягом 27 листопада лабораторні центри провели 1415 ПЛР-тестів, з яких 306 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 123 львів’ян. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом на Львівщині коронавірус виявили у 208 337 людей. Від ускладнень інфекції померло 5425 осіб (+ 16 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 179 449 пацієнтів (+ 580 за останню добу).

Нагадаємо, з кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Тепер ситуація з захворюваність врешті стабілізувалась.

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За показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» зони. Проте у Львівській ОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у «червоній» зоні карантину, аби уникнути погіршення епідситуації із коронавірусною інфекцією.

У найсуворішу «червону» карантинну зону вся Львівська область, крім Моршина, потрапила 30 жовтня.

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