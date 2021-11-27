Covid на Львівщині: 745 нових хворих, ще 26 людей померло

Станом на ранок суботи, 27 листопада, на Львівщині підтверджено 208 031 випадок інфікування коронавірусом. За останню добу виявили 745 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Протягом 26 листопада лабораторні центри провели 1 628 ПЛР-тестів, з яких 745 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 292 львів’ян.

Загалом на Львівщині коронавірусом інфікувалася 208 031 людина. Від ускладнень Covid померло 5 406 (+ 26 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 178 869 (+1 839 за останню добу).

Нагадаємо, з кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Тепер ситуація з захворюваність врешті стабілізувалась.

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За показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» зони. Проте у Львівській ОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у «червоній» зоні карантину, аби уникнути погіршення епідситуації із коронавірусною інфекцією.

У найсуворішу «червону» карантинну зону вся Львівська область, крім Моршина, потрапила 30 жовтня.

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