На вулиці Зеленій у Львові екологи виявили звалище будівельних відходів та шин

На вулиці Зеленій, 477 у Львові екологи виявили звалище будівельних відходів та шин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держекоінспекції на Львівщині.

Про стихійне сміттєзвалище екоінспекцією повідомив місцевий мешканець. Відтак інспектори провели перевірку поводження з відходами на околиці вулиці Зеленої, 477 у місті Львові (кільце для розвороту транспорту біля лікарні), що на території Львівської міської ради.

Під час інспекції дійсно було виявлено несанкціоноване сміттєзвалище будівельних відходів та відпрацьованих автомобільних шин. На час проведення перевірки власника відходів не встановлено.

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Інспекція скерувала лист в органи місцевого самоврядування з вимогою ліквідувати несанкціоноване звалищ побутових та будівельних відходів.

Нагадаємо, декілька днів тому звалище побутових та будівельних відходів виявили На вулиці Миколайчука у Львові, неподалік Голосківського кладовища.

Як писав Львівський портал, у 2015 році на території Львівщини існувало 250 стихійних сміттєзвалищ, станом на травень 2019-го таких об’єктів нарахували всього лише 30. Повністю ліквідувати всі несанкціоновані звалища в області мали до кінця 2020 року.

Натомість протягом 2020 року у Львівській області знову виявили 140 несанкціонованих сміттєзвалищ, із них ліквідовували лише 78.

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Фото: екоінпекція