Біля Голосківського кладовища виявили стихійне сміттєзвалище

На вулиці Миколайчука у Львові, неподалік Голосківського кладовища, екологи виявили звалище побутових та будівельних відходів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держекоінспекції на Львівщині.

Днями Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища провели перевірку поводження з відходами на території Львівської міської ради.

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Під час інспекції екологи виявили хаотично розміщене несанкціоноване звалище побутових та будівельних відходів на вулиці Миколайчука, неподалік Голосківського кладовища. Власника звалища не встановлено.

Держекоінспекція скерувала лист в органи місцевого самоврядування з вимогою ліквідувати несанкціоноване звалищ побутових та будівельних відходів.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, у 2015 році на території Львівщини існувало 250 стихійних сміттєзвалищ, станом на травень 2019-го таких об’єктів нарахували всього лише 30. Повністю ліквідувати всі несанкціоновані звалища в області мали до кінця 2020 року.

Натомість протягом 2020 року у Львівській області знову виявили 140 несанкціонованих сміттєзвалищ, із них ліквідовували лише 78.

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Фото: Держекоінспекція у Львівській області