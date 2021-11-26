Covid-сертифікат з «Дії» відтепер можна одразу завантажити на смартфон

Відтепер з додатку «Дія» у форматі PDF можна завантажити на смартфон міжнародний сертифікат про вакцинацію. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зауважив, що раніше завантажити COVID-сертифікат можна було лише через портал. У додатку потрібно натиснути три крапки внизу міжнародного сертифіката й обрати завантажити його.

«Зробили це для вашої зручності, оскільки відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто все одно додатково скачує сертифікат з порталу, робить скріншоти QR. Тепер у кілька кліків можете це зробити у додатку», – зазначив Федоров.

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Нагадаємо, у додатку «Дія» зараз є «жовтий» (одна доза вакцини) та «зелений» (повна імуніазція) Covid-сертифікати. Також у додатку є документи на основі негативного ПЛР-тесту та про одужання. Крім цього можна отримати дитячий Covid-сертифікат.

Як відомо, Європейський Союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати в додатку «Дія».

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