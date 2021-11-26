150 тисяч українців запізнились на другу дозу Covid-вакцини, – головний санлікар

Терміни введення другої дози вакцини від COVID-19, визначені інструкцією, пропустили близько 150 тисяч українців. Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Він зазначив, що при оцінці цього показника слід враховувати, що в Україні є досить гнучкі терміни між введенням першої та другої дози.

«Коли ми порахували мінімально можливі інтервали між введенням двох доз, вийшло, що справді близько 600 тис. українців ще не зробили друге щеплення. Але якщо говорити про тих, хто справді не зробив другу дозу у визначені інструкцією терміни, то таких близько 150 тисяч українців», – сказав Кузін.

Стримувати громадян від отримання другої дози може і той фактор, що в помаранчевих зонах є низка закладів, де дозволяють використовувати так звані жовті сертифікати, які можна отримати після першої вакцинної дози, пояснює Кузін.

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«Люди вважають, що сертифікат їм потрібен не для захисту від вірусу, а щоб користуватися громадським харчуванням, тому не поспішають робити друге щеплення, вважаючи, що область не зайде до «червоної» зони», – констатує він.

Як повідомляв Львівський портал, Україні вже 34% дорослого населення отримали дві дози вакцини проти коронавірусної інфекції, ще 42% людей отримали першу дозу препарату.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні протягом останніх тижнів, на тлі зниження захворюваності на коронавірус, фіксують значне падіння рівня вакцинації населення.

На Львівщині щеплення проти коронавірусу вже отримали 1 525 430 людям. З них 652 034 особи уже пройшли повний курс вакцинації. З графіком роботи Центрів вакцинації області на 22-28 листопада можна ознайомитись за цим посиланням.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. З графіком роботи на 22-28 листопада можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

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