В Україні посили обмеження у «жовтій» зоні: що зміниться?

У середу, 24 листопада, Кабінет Міністрів України посилив карантинні обмеження для «жовтої» карантинної зони. Зокрема, тепер у «жовтій» зоні як для працівників, так і відвідувачів закладів потрібний Covid-сертифікат чи негативний тест. Також скоротили дію документів про вакцинацію. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 24 листопада.

Якщо область перебуватиме у «жовтій» зоні, то громадські заклади, заклади культури, спортзали, ресторани можуть працювати лише за умови вакцинації усього персоналу принаймні однією дозою чи за наявності негативного тесту або ж сертифікату про одужання. Це ж правило стосується і прийому відвідувачів.

Також Covid-сертифікат у закладах мають перевіряти більш ретельно. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зауважив, що зараз їх перевіряють візуально, при вході у заклад. Натомість нові обмеження передбачають, що працівники закладів повинні зчитувати QR-код документа відвідувача смартфоном, через застосунок «Дія». За неналежну перевірку власника закладу можуть оштрафувати від 34 до 170 тис. грн.

Крім цього було змінено термін дії «жовтого» сертифікату, що підтверджував проведення принаймні одного щеплення. Тепер термін становитиме 30 днів, раніше був чинний 120 днів.

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На Львівщині стабілізувались показники поширення коронавірусу. Тож область вже цього тижня може покинути «червону» зону. Йморівно, Львівщину переведуть до «жовтої» зони карантину.

Тим часом у ЛОДА вже заявили, що навіть якщо Львівщина офіційно покине «червону» карантинну зону і перейде у «жовту», послаблень для невакцинованих не буде.

Нагадаємо, Львівщина перейшла до «червоної» зони з 30 жовтня.

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