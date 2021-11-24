Україна пройшла пік смертності від Covid, – НАН

Національна академія наук опублікувала прогноз розвитку епідемії COVID-19 на 24 листопада – 7 грудня, згідно з яким Україна вже пройшла пік смертності. Про це йдеться на сторінці у Facebook НАН України.

Зазначається, що в останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками. Порівняно з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53%, нових виявлень поменшало на 30%, зайнятих ліжок у лікарнях – на 19%, добові госпіталізації зменшилися на 30%, смертність – на 9%.

Найпізніше Україна пройшла пік смертності: 8–12 листопада. Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей.

Попередній аналіз надлишкової смертності показав, що загальна смертність від причин, пов’язаних із COVID-19, протягом усього періоду епідемії в Україні у 2,15 раза перевищує зареєстровану смертність від COVID-19.

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Також науковці заявляють, що ефективність повної вакцинації для запобігання госпіталізації для окремих вікових категорій, складає від 84 до 92%.

Зауважимо, це вперше за 1,5 місяці в Україні зафіксували зниження добового виявлення нових випадків коронавірусу. В Офісі президента також нещодавно заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.

Своєю чергою у МОЗ стверджують, що Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус.

Станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

Нагадаємо, наразі у найсуворішій «червоній» зоні карантину перебувають більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня. Втім вже наприкінці листопада в областях, які першими віднесли до «червоної» зони, можуть послабити карантин.

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