Хто з вакцинованих на Львівщині таки потрапляє в лікарню з коронавірусом

На піку осінньої хвилі Covid-19 на Львівщині лише близько 5% госпіталізованих хворих були вакциновані. Здебільшого всі ці пацієнти мали супутні захворювання, які прогресували на фоні коронавірусу. Про це розповів керівник обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, вакциновані від коронавірусу теж можуть потрапляти в лікарню. Втім такі випадки не є масовими. Частка вакцинованих людей, які на Львівщині все-таки потребували госпіталізації під час цієї хвилі, становить близько 5% від усіх пацієнтів із Covid.

За словами Ореста Чемериса, йдеться насамперед про старших людей та людей зі супутніми захворюваннями, які якраз підлягають першочерговій вакцинації. Коронавірус дав поштовх до загострення їхніх хронічних хвороб.

«На піку цієї хвилі Covid-19, коли в лікарнях лежали близько 3400 людей, лише 160-170 із них були вакцинованими. Так, йдеться про тих осіб, які зробили два щеплення і мали вже сформований захист. Значна частина вакцинованих пацієнтів – це люди з важкими супутніми захворюваннями, які прогресували на фоні коронавірусу. Саме це й зумовлювало їхню госпіталізацію. Але все одно вакциновані, які потрапили в лікарню, переносили коронавірус легше, ніж невакциновані, і такі пацієнти, як правило, не лежали у реанімації», – розповів Орест Чемерис.

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Медики кажуть: вакцинація не захищає від зараження коронавірусом, проте вона дозволяє вберегтись від важкої форми хвороби.

«Досягнення колективного імунітету є надзвичайно важливим. Як показує досвід Моршина [де провакциновано 70% населення], під час цієї хвилі там ми фіксували поодинокі випадки коронавірусу. І хворі здебільшого лікувалися амбулаторно. Тому закликаю усіх не відкладати вакцинацію на потім, піти і зробити щеплення, аби навесні, коли може бути новий спалах, ми знову не говорили, що він є сильнішим від попереднього», – додав Орест Чемерис.

Нагадаємо, через спалах Covid-19 вся Львівщина, крім Моршина, перейшла у найсуворішу «червону» карантинну зону з 30 жовтня. Станом на зараз ситуація з захворюваністю стабілізувалась, тому у МОЗ анонсували вихід Львівської області з цієї зони. Проте відповідне рішення цього тижня ще має прийняти державна комісія ТЕБ і НС.

Щодо вакцинації, то два необхідні щеплення мають вже понад 622 тисячі мешканців Львівщини.

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